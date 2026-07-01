Банки с 1 июля будут указывать ИНН при переводах через СБП

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 июля банки в России будут указывать ИНН при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП) и при операциях между собой через инфраструктуру НСПК.

Мера направлена на борьбу с дропперством и мошенничеством, при этом для граждан ничего не изменится.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Банки в России теперь будут указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах своих клиентов через Систему быстрых платежей (СБП), такая мера вводится для противодействия дропперству, при этом для самих граждан ничего не изменится.

С 1 июля банки будут указывать ИНН при операциях между собой через инфраструктуру национальной системы платежных карт (НСПК).

Как поясняли в пресс-службе НСПК, для самих граждан ничего не изменится. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями, такая мера уже работает в платежной системе "Мир".