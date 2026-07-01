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Банки с 1 июля будут указывать ИНН при переводах через СБП - РИА Новости, 01.07.2026
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01:23 01.07.2026
Банки с 1 июля будут указывать ИНН при переводах через СБП

Российские банки теперь будут указывать ИНН клиентов при переводах через СБП

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля банки в России будут указывать ИНН при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП) и при операциях между собой через инфраструктуру НСПК.
  • Мера направлена на борьбу с дропперством и мошенничеством, при этом для граждан ничего не изменится.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Банки в России теперь будут указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах своих клиентов через Систему быстрых платежей (СБП), такая мера вводится для противодействия дропперству, при этом для самих граждан ничего не изменится.
С 1 июля банки будут указывать ИНН при операциях между собой через инфраструктуру национальной системы платежных карт (НСПК).
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Как поясняли в пресс-службе НСПК, для самих граждан ничего не изменится. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями, такая мера уже работает в платежной системе "Мир".
ИНН выступает универсальным идентификатором, который позволит НСПК проверять определенные риски сразу и в платежной системе "Мир", и в СБП, а также более качественно развивать инструменты для противодействия мошенничеству.
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