Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оговорилась, назвав Азербайджан "Азербайзаном".
БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду оговорилась, назвав Азербайджан "Азербайзаном".
"Азербайзан… джан инвестирует в энергию будущего", - сказала фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом страны Ильхамом Алиевым в Баку.
Ранее проблемы с корректным произнесением названия Азербайджана возникали у президента США Дональда Трампа, который несколько раз называл эту страну "Абербайджаном".
Трамп оговорился, назвав Азербайджан "Абербайджаном"
21 января, 17:58