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Фон дер Ляйен оговорилась в названии Азербайджана - РИА Новости, 01.07.2026
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19:13 01.07.2026
Фон дер Ляйен оговорилась в названии Азербайджана

Фон дер Ляйен оговорилась, назвав Азербайджан "Азербайзаном"

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оговорилась, назвав Азербайджан "Азербайзаном".
БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду оговорилась, назвав Азербайджан "Азербайзаном".
"Азербайзан… джан инвестирует в энергию будущего", - сказала фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом страны Ильхамом Алиевым в Баку.
Ранее проблемы с корректным произнесением названия Азербайджана возникали у президента США Дональда Трампа, который несколько раз называл эту страну "Абербайджаном".
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп оговорился, назвав Азербайджан "Абербайджаном"
21 января, 17:58
 
В миреАзербайджанБакуУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияИльхам Алиев
 
 
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