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В Азербайджане проходит курс мобильной тренинговой группы НАТО - РИА Новости, 01.07.2026
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13:12 01.07.2026
В Азербайджане проходит курс мобильной тренинговой группы НАТО

В Баку в Азербайджане проходит курс мобильной тренинговой группы НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курс мобильной тренинговой группы командования Сухопутных войск НАТО проходит в Баку.
  • Курс проводится в соответствии с программой «Партнерство во имя мира» между минобороны Азербайджана и НАТО на 2026 год.
  • Цель курса — повышение теоретических и практических знаний военнослужащих, обучение применению современных технологических решений и изучение стандартов и процедур НАТО.
БАКУ, 1 июл – РИА Новости. Курс мобильной тренинговой группы командования Сухопутных войск НАТО проходит в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
"Курс мобильной тренинговой группы командования Сухопутных войск НАТО проходит в Баку. Курс проводится в соответствии с программой "Партнерство во имя мира" между минобороны Азербайджана и НАТО на 2026 год. Военнослужащим были представлены брифинги на темы "Планирование учений в НАТО", "Проведение учений в соответствии со стандартами НАТО, определение целей", после чего были организованы групповые и индивидуальные занятия", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, основной целью курса, в котором принимают участие представители Института военного управления Национального университета обороны Азербайджана, является повышение теоретических и практических знаний военнослужащих в соответствии с современными требованиями, обучение применению современных технологических решений, методов и средств, а также изучение стандартов и процедур НАТО в данной области.
Азербайджан официально взаимодействует с НАТО с 1992 года, а в 1994 году присоединился к ключевой рамочной программе "Партнерство ради мира".
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