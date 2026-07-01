В Азербайджане проходит курс мобильной тренинговой группы НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Курс мобильной тренинговой группы командования Сухопутных войск НАТО проходит в Баку.
- Курс проводится в соответствии с программой «Партнерство во имя мира» между минобороны Азербайджана и НАТО на 2026 год.
- Цель курса — повышение теоретических и практических знаний военнослужащих, обучение применению современных технологических решений и изучение стандартов и процедур НАТО.
БАКУ, 1 июл – РИА Новости. Курс мобильной тренинговой группы командования Сухопутных войск НАТО проходит в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
"Курс мобильной тренинговой группы командования Сухопутных войск НАТО проходит в Баку. Курс проводится в соответствии с программой "Партнерство во имя мира" между минобороны Азербайджана и НАТО на 2026 год. Военнослужащим были представлены брифинги на темы "Планирование учений в НАТО", "Проведение учений в соответствии со стандартами НАТО, определение целей", после чего были организованы групповые и индивидуальные занятия", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, основной целью курса, в котором принимают участие представители Института военного управления Национального университета обороны Азербайджана, является повышение теоретических и практических знаний военнослужащих в соответствии с современными требованиями, обучение применению современных технологических решений, методов и средств, а также изучение стандартов и процедур НАТО в данной области.
Азербайджан официально взаимодействует с НАТО с 1992 года, а в 1994 году присоединился к ключевой рамочной программе "Партнерство ради мира".