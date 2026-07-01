В Азербайджане проходит курс мобильной тренинговой группы НАТО

По данным ведомства, основной целью курса, в котором принимают участие представители Института военного управления Национального университета обороны Азербайджана, является повышение теоретических и практических знаний военнослужащих в соответствии с современными требованиями, обучение применению современных технологических решений, методов и средств, а также изучение стандартов и процедур НАТО в данной области.