Минпромторг создаст систему сертификации для платформ автоматизации

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпромторг создаст единую систему сертификации для платформ промышленной автоматизации, пишет газета "Ведомости".

Росстандарт утвердил стандарты для платформ промышленной автоматизации.

Новые ГОСТы ускорят внедрение цифровых технологий в промышленность, снизят затраты на интеграцию и модернизацию систем управления, а также простимулируют конкуренцию среди отечественных разработчиков оборудования и ПО.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минпромторг создаст единую систему сертификации для платформ промышленной автоматизации, для это Росстандарт утвердил необходимые стандарты, пишет газета Минпромторг создаст единую систему сертификации для платформ промышленной автоматизации, для это Росстандарт утвердил необходимые стандарты, пишет газета "Ведомости"

Минпромторг создаст единую систему сертификации для платформ промышленной автоматизации. Для этого 30 июня Росстандарт утвердил стандарты для платформ промышленной автоматизации", - говорится в материале со ссылкой на комментарий замминистра промышленности и торговли Василия Шпака.

Отмечается, что новые ГОСТы предусмотрены для открытых систем промышленной автоматизации, систем управления, киберфизических систем и для общей архитектуры, интерфейсов и основных требований.

По словам Шпака, данные стандарты должны заложить основу для независимой и конкурентоспособной промышленной платформы, которая будет работать на российских предприятиях.

"Главное здесь - дать возможность разным производителям оборудования и ПО "договариваться" друг с другом, а заводам - не быть привязанными к одному "вендору", - говорится в комментарии Шпака.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев также указал на то, что утверждение первых стандартов Национальной платформы промышленной автоматизации - это значимый этап в развитии нормативной базы для цифровой трансформации промышленности.

"Документы формируют единые требования к построению открытых систем управления, обеспечивают совместимость решений различных производителей и создают условия для более широкого внедрения отечественных технологий", - подчеркнул он.