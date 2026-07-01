В Армении суд удовлетворил второй иск ААЦ против полиции

Он отметил, что дело касалось захвата монастыря Сурб Ованнаванк в Арагацотнской области, где существовала угроза проникновения в храм и совершения службы лишенным духовного сана Степаном Асатряном. По словам адвоката, церковь заблаговременно обратилась в полицию с требованием предотвратить вторжение и провести мероприятия по выдворению расстриги из церкви. Зограбян добавил, что полиция отказалась выполнять предусмотренные законом действия, не явилась на место происшествия.