В Армении суд удовлетворил второй иск ААЦ против полиции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Административный суд Армении удовлетворил иск Армянской апостольской церкви против полиции республики.
- Дело касалось захвата монастыря Сурб Ованнаванк, где существовала угроза проникновения в храм лишенного духовного сана Степана Асатряна.
- Суд отметил, что полиция была обязана отреагировать на заявление церкви в установленном законом порядке.
ЕРЕВАН, 1 июл - РИА Новости. Административный суд Армении удовлетворил второй иск, поданный Армянской апостольской церковью против полиции республики, сообщил адвокат Ара Зограбян.
Он отметил, что дело касалось захвата монастыря Сурб Ованнаванк в Арагацотнской области, где существовала угроза проникновения в храм и совершения службы лишенным духовного сана Степаном Асатряном. По словам адвоката, церковь заблаговременно обратилась в полицию с требованием предотвратить вторжение и провести мероприятия по выдворению расстриги из церкви. Зограбян добавил, что полиция отказалась выполнять предусмотренные законом действия, не явилась на место происшествия.
"Административный суд констатировал, что полиция была обязана не игнорировать заявление ААЦ, а в установленном законом порядке прибыть на место, изучить представленные документы и совершить те действия, которые предусмотрены для защиты права собственности", - написал адвокат в соцсети Facebook*.
По его словам, суд также отметил, что конституцией признается исключительная миссия ААЦ в духовной жизни армянского народа, развитии национальной культуры и сохранении национальной идентичности, а армянское законодательство гарантирует церкви самостоятельную организацию своей внутренней жизни.
Девятнадцатого июня аналогичное решение административный суд принял по иску в связи с бездействием полиции после проникновения в храм Святой Богородицы в городе Талин Арагацотнской области отлученного от церкви расстриги Арамаиса Тахмазяна.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
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