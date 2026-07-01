Не матч, а какое-то сумасшествие! "Проклятую" Англию чуть не вынесли с ЧМ

Сборная Англии в тяжелейшем матче победила команду ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Автор РИА Новости Спорт — о крутейшем противостоянии в Атланте, неожиданно ставшим украшением мирового первенства.

Опять надежда на темные силы?

Поначалу эту пару называли самой неинтересной на первой стадии плей-офф. Да, сенсации в 1/16 финала уже были: разобранная сборная Германии проиграла в серии пенальти парагвайцам и с позором вылетела с турнира. Но нынешний немецкий коллектив "трем львам" не ровня — совсем не верилось в недооценку со стороны Англии. И куда сильнее не верилось в сенсацию от конголезцев.

Однако африканцы умеют удивить. Они это доказали на групповой стадии, когда в первом же матче отобрали очки у португальцев (1:1). После той встречи на звездного Криштиану Роналду вылилась тонна хейта, а футболисты ДР Конго поверили в себя и пробились в плей-офф с третьего места в квартете К.

Лайфхак для конголезцев подскажут ганцы. Их колдун наложил проклятие на Гарри Кейна, и главный бомбардир в истории сборной Англии африканцев пробить не смог (0:0). Осталось найти такого героя в другой стране с "черного континента".

Футбольный пожар в Атланте

Кроме как безумием события в первом тайме не назвать. Конголезцы посрамили всех — болельщиков, букмекеров и журналистов — и задали англичанам настоящую трепку. Они не просто быстро повели в счете! Брайан Сипенга прошил ближний угол ворот Джордана Пикфорда — вратарская ошибка, вратарский гол. Африканцы еще перед перерывом могли забить и второй, но штанга все испортила.

Англия же устроила настоящую бомбардировку ворот Лионеля Мпаси-Нзо, но то ли неизвестный голкипер превратился в Терминатора, то ли африканское древнее колдовство снова сработало. Тьма сейвов Мпаси-Нзо! И тьма упущенных возможностей Гарри Кейна, Джуда Беллингема, Маркуса Рэшфорда и других мировых звезд.

© REUTERS / JORDAN GODFREE Футболисты сборной ДР Конго © REUTERS / JORDAN GODFREE Футболисты сборной ДР Конго

Не можем не указать на сомнительную работу судьи из Иордании Адхама Махадме, который не стал ставить два пенальти в ворота ДР Конго за снос вратарем Кейна и игру рукой. А также отметить наблюдение портала Opta: до перерыва на водопой англичане нанесли ноль ударов по воротам, после получаса (!) игры — восемь.

Класс справился с проклятием

Другого объяснению тому, как Англия не могла сравнять счет до 75-й минуты, мы не находим... Конголезцы вообще не подсели к своим воротам и на равных бились с одним из главных фаворитов ЧМ-2026. Они не проигрывали единоборства, да и по скорости ничуть не уступали. Порой Мпаси-Нзо приходилось творить чудеса в воротах, но акцентированных подходов к его владениям стало меньше.

Но силенок все же не хватило на сенсацию. За 15 минут до конца второго тайма европейцы навалились на неопытного оппонента и в итоге взломали не такую уж и непробиваемую защиту. Кейн забил четвертый гол на нынешнем мундиале, а ассистировал ему новичок "Барселоны" Энтони Гордон.

© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECK Гарри Кейн © REUTERS / NATHAN RAY SEEBECK Гарри Кейн

Еще немного прессинга, более высокого темпа, и на 85-й конголезцы рассыпались. С ударом Беллингема вратарь-легенда справился, а вот перед залпом Кейна под перекладину не устоял бы ни один голкипер на планете. Пять голов нефартового Гарри на турнире, впереди лишь Лионель Месси и Килиан Мбаппе (по шесть голов). И 12 голов на мундиалях в целом, столько же у Пеле (лидирует по этому показателю Месси — 19).

Побудем капитанами очевидности: англичане были очень близки к катастрофе. Но чтобы все заканчивалось вот так, да еще и в противостоянии с таким соперником... Парни Томаса Тухеля этого позволить себе не могли. И прервали жуткую тенденцию: на протяжении 60 лет родоначальники футбола не побеждали в матчах ЧМ, если пропускали первыми.

Соперник по 1/8 финала известен

Им стала команда Мексики, которая несколько часов назад в Мехико победила Эквадор со счетом 2:0 благодаря годам Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса. Встречу задержали почти на час из-за погоды, что не помешало "ацтекам" одержать четвертую победу в четырех противостояниях. Стопроцентный показатель у хозяев ЧМ-2026! И первая победа в плей-офф мирового первенства с домашнего мундиаля 1986 года.