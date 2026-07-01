МИД: Россия не получила ответа ООН на обращение по удару по Старобельску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия обратилась в ООН в связи с ударом ВСУ по Старобельску, передав фото- и видеоматериалы с места атаки.
- Замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил, что содержательного ответа от ООН на обращение Москвы так и не поступило.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия так и не получила содержательного ответа ООН на обращение Москвы в связи с ударом ВСУ по Старобельску, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Нет, не получили… До настоящего времени все письма, которые мы получали от генерального секретаря, были, к сожалению, очень разочаровывающими, поскольку не содержали ответов по существу", - сказал он "Известиям".
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.