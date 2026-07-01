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МИД: Россия не получила ответа ООН на обращение по удару по Старобельску - РИА Новости, 01.07.2026
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08:06 01.07.2026
МИД: Россия не получила ответа ООН на обращение по удару по Старобельску

Алимов: РФ не получила ответа ООН на обращение в связи с ударом по Старобельску

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМесто трагедии в Старобельске в ЛНР
Место трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Место трагедии в Старобельске в ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия обратилась в ООН в связи с ударом ВСУ по Старобельску, передав фото- и видеоматериалы с места атаки.
  • Замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил, что содержательного ответа от ООН на обращение Москвы так и не поступило.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия так и не получила содержательного ответа ООН на обращение Москвы в связи с ударом ВСУ по Старобельску, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
Ранее Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ в Старобельске и попросил его передать их генсекретарю ООН и спецпредставителю по детям.
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"Нет, не получили… До настоящего времени все письма, которые мы получали от генерального секретаря, были, к сожалению, очень разочаровывающими, поскольку не содержали ответов по существу", - сказал он "Известиям".
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
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