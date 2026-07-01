В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана.
- Очаг землетрясения залегал на глубине 217 километров и находился в 144 километрах от города Кундуз.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло в 17.57 по времени UTC (20.57 мск) в 144 километрах от города Кундуз с населением 161 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 217 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.