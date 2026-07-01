Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" начислил мили за перевозку питомцев более 210 тысяч раз - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 01.07.2026
"Аэрофлот" начислил мили за перевозку питомцев более 210 тысяч раз

"Аэрофлот" начислил мили за перевозку животных более 210 тысяч раз за пять лет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСобака в переноске в аэропорту
Собака в переноске в аэропорту - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Собака в переноске в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пассажиры "Аэрофлота" воспользовались услугой начисления миль за перевозку животных более 210 тысяч раз с момента ее появления пять лет назад, сообщает пресс-служба перевозчика.
Количество участников, которые путешествуют со своими животными, достигло почти 82 тысячи.
Совокупный объем начисленных миль составил более 178 миллионов.
Услуга включена в программу лояльности "Аэрофлот бонус" и является одной из самых популярных.
Ранее пресс-служба авиакомпании сообщала и о других востребованных дополнительных услуг среди пассажиров "Аэрофлота" и "России" в 2025 году. Среди них были предварительный выбор места (6,26 миллиона раз), места с дополнительным пространством для ног (1,36 миллиона), провоз сверхнормативного багажа (1,28 миллиона) и повышение класса обслуживания (310 тысяч).
Самое популярное дополнительное питание на рейсах "Аэрофлота": русское, кошерное, детское, мусульманское и фруктовое.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик России. В состав группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2025 году компания перевезла 29,5 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы – 55,3 миллиона.
 
АэрофлотЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала