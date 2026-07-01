"Аэрофлот" начислил мили за перевозку питомцев более 210 тысяч раз

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пассажиры "Аэрофлота" воспользовались услугой начисления миль за перевозку животных более 210 тысяч раз с момента ее появления пять лет назад, сообщает пресс-служба перевозчика.
Количество участников, которые путешествуют со своими животными, достигло почти 82 тысячи.
Совокупный объем начисленных миль составил более 178 миллионов.
Услуга включена в программу лояльности "Аэрофлот бонус" и является одной из самых популярных.
Ранее пресс-служба авиакомпании сообщала и о других востребованных дополнительных услуг среди пассажиров "Аэрофлота" и "России" в 2025 году. Среди них были предварительный выбор места (6,26 миллиона раз), места с дополнительным пространством для ног (1,36 миллиона), провоз сверхнормативного багажа (1,28 миллиона) и повышение класса обслуживания (310 тысяч).
Самое популярное дополнительное питание на рейсах "Аэрофлота": русское, кошерное, детское, мусульманское и фруктовое.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик России. В состав группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2025 году компания перевезла 29,5 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы – 55,3 миллиона.