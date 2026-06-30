Россияне в интернете могут заказать нытинг и делегировать телефонные звонки

Краткий пересказ от РИА ИИ Нытинг — это услуга, в рамках которой исполнитель готов выслушать жалобы заказчика на различные темы без советов и мотивационных цитат.

В России набирают популярность услуги по оправданию заказчика в различных ситуациях, стоянию в очереди и ведению телефонных разговоров.

Исполнители также предлагают услугу по поиску и рассказу десяти необычных фактов на любую тему для развлечения и получения новых знаний.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Современный рынок услуг все чаще продает необычные решения, такие как нытинг, где исполнитель готов выслушать жалобы на что-либо, очередь, разговор по телефону и даже оправдание, рассказали РИА Новости в компании "Авито Услуги".

"Если коучинг помогает достигать целей, то нытинг предлагает прямо противоположное. Исполнитель готов выслушать жалобы на работу, погоду, начальство, соседей и жизнь в целом. Без советов, мотивационных цитат и призывов "взять себя в руки". Просто человек, который готов разделить недовольство и поддержать разговор в нужном настроении. Это одна из самых честных услуг современного интернета", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, россияне нанимают людей, которые будут оправдывать их в любой ситуации, например, если человек проиграл в споре, опоздал на встречу или съел лишний кусочек торта, исполнитель докажет, что все остальные ошибались, а правда на стороне заказчика.

Также растет популярность услуги, когда клиент занимается своими делами, а исполнитель занимает место в очереди и сообщает, когда ему необходимо подойти. Особенно востребован такой сервис во время распродаж, запуска ограниченных коллекций или при оформлении документов, где живые очереди все еще остаются частью процесса.

Отмечается, что многие люди испытывают дискомфорт перед телефонными разговорами: нужно записаться в клинику, уточнить информацию в организации или решить бытовой вопрос, а желание звонить отсутствует. На этом фоне появились исполнители, которые готовы взять коммуникацию на себя. Они сами позвонят, зададут нужные вопросы и передадут результат клиенту.

В компании добавили, что некоторые исполнители предлагают персональную услугу: подобрать и рассказать десять необычных фактов на любую тему. Такой формат покупают ради развлечения, новых знаний или просто интересного общения.