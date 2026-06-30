Третья ракетка мира Зверев вышел во второй круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Зверев, немецкий теннисист, пробился во второй круг Уимблдонского турнира, победив бельгийца Александра Блокса в матче первого круга.
- Соперником Зверева во втором круге станет француз Валантен Руайе.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев пробился во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче первого круга посеянный под вторым номером Зверев нанес поражение 36-й ракетке мира бельгийцу Александру Блоксу со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0). Продолжительность встречи составила 2 часа 55 минут.
Wimbledon ATP
30 июня 2026 • начало в 18:10
Завершен
1 : 34:67:66:76:7
Во втором круге соперником Зверева станет француз Валантен Руайе, занимающий 75-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Результаты других матчей:
Якуб Меншик (Чехия, 15-й номер посева) - Тоби Самуэль (Великобритания) - 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10:7);
Артюр Фис (Франция, 20) - Рафаэль Коллиньон (Бельгия) - 7:5, 6:1, 6:3.