Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Жуковский» обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.
- Возможны корректировки в расписании рейсов, статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений воздушного пространства, сообщила Росавиация.
Возможны корректировки в расписании рейсов, а статус авиарейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, добавило ведомство.