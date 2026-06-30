Хинштейн рассказал о жилищных сертификатах для жителей курского приграничья

Президент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи

Президент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 16 тысяч жилищных сертификатов на сумму более 101 миллиарда рублей выдали жителям приграничья Курской области.

Жилищный сертификат можно получить на новое жилье вместо разрушенного, а также, отказавшись от разрушенного жилья, люди могут получить обратно землю под строительство дома.

На момент назначения Хинштейна было выдано 3,8 тысячи сертификатов, сейчас — более 16 тысяч.

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Более 16 тысяч жилищных сертификатов на сумму более 101 миллиарда рублей выдали жителям приграничья Курской области, доложил глава региона Александр Хинштейн в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Жители могут получить жилищный сертификат на новое жилье вместо разрушенного. Помимо этого, теперь документ дает право людям, отказавшимся от разрушенного жилья и земельного участка под ним, получить обратно эту землю под строительство дома, сообщил Хинштейн.

"Нормально работает это?" - поинтересовался Путин.

Хинштейн ответил, что рассчитывает на использование этой меры поддержки со стороны населения.