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Жителя Белгородской области будут судить за убийство трех человек - РИА Новости, 30.06.2026
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17:00 30.06.2026
Жителя Белгородской области будут судить за убийство трех человек

В Белгородской области будут судить мужчину за убийства 3 человек с 2013 года

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Белгородской области направила в суд дело местного жителя, который на протяжении 12 лет с 2013 года целенаправленно охотился на незнакомцев, убив троих и ранив двоих.
  • Преступления были совершены из самодельного пистолета и модернизированной пневматики на фоне незначительных конфликтов.
  • Подозреваемого вычислили благодаря анализу записей камер видеонаблюдения, а также признательным показаниям и результатам баллистической экспертизы.
БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области направила в суд дело местного жителя, который на протяжении 12 лет с 2013 года целенаправленно охотился на незнакомцев, убив троих и ранив двоих из самодельного пистолета и модернизированной пневматики, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
"Прокуратурой Белгородской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по п.п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 - п.п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений)", - сообщила облпрокуратура.
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По данным следствия, первое убийство произошло в сентябре 2013 года в Архиерейской роще Белгорода: обвиняемый изготовил самодельный гладкоствольный пистолет и застрелил мужчину после словесной ссоры. В июле 2022 года и июне 2024 года он убил двух рыбаков на реке Северский Донец в лесном массиве поселка Дубовое, используя купленную в 2021 году пневматическую винтовку с самостоятельно увеличенной мощностью. Поводом для каждого преступления, как уточнили в прокуратуре, служили незначительные конфликты.
В октябре и ноябре 2025 года обвиняемый дважды стрелял из винтовки с прицелом ночного видения: сначала в мужчину в автомобиле, затем в пожилую женщину на улице. Потерпевших спасли своевременная медицинская помощь и плотная зимняя одежда.
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В региональном СУСК уточнили, что следователи вышли на подозреваемого после анализа записей камер видеонаблюдения, заметив мужчину на самокате в районах покушений, и установили, что он заказывал через интернет пневматическое оружие и патроны.
По информации ведомства, фигурант дал признательные показания, у него дома изъяли винтовку и патроны. Баллистическая экспертиза подтвердила идентичность патронов с обнаруженными на месте происшествия.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - подчеркнули в СУСК.
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