В Красноярском крае пропала женщина с пятилетним ребенком

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"Накануне в дежурную часть МО МВД России "Ачинский" обратился местный житель с сообщением о том, что его супруга 1994 года рождения ушла из дома... совместно с 5-летней дочерью. До настоящего времени о местонахождении ачинки и малолетнего ребенка неизвестно", - сказал собеседник агентства.