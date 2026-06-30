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В Красноярском крае пропала женщина с пятилетним ребенком - РИА Новости, 30.06.2026
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16:13 30.06.2026
В Красноярском крае пропала женщина с пятилетним ребенком

МВД: в Красноярском крае пропала женщина с пятилетним ребенком

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина 1994 года рождения с пятилетней дочерью ушла из дома в Ачинске Красноярского края и не вернулась.
  • Полиция ведет поиск пропавших, проверяя круг их общения и распространив ориентировку на мать и ребенка.
КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. Полиция разыскивает молодую женщину с пятилетним ребенком, которая в понедельник ушла из дома в Ачинске Красноярского края и не вернулась, сообщили РИА Новости краевом главке МВД.
«
"Накануне в дежурную часть МО МВД России "Ачинский" обратился местный житель с сообщением о том, что его супруга 1994 года рождения ушла из дома... совместно с 5-летней дочерью. До настоящего времени о местонахождении ачинки и малолетнего ребенка неизвестно", - сказал собеседник агентства.
Пропавших ищут поисковые группы полиции. Ориентировка на мать и ребенка передана всем наружным нарядам полиции. Сотрудники органов внутренних дел проверяют круг их общения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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