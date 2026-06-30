Девушка катается на самокате в парке "Музеон" в Москве. Архивное фото

Девушка катается на самокате в парке "Музеон" в Москве

Аналитики рассказали, как за 20 лет изменилась российская женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ За последние 20 лет российские женщины стали чаще формировать сбережения.

Если в 2005 году сбережения делали 45% женщин, то сегодня этот показатель вырос до 54%.

Семья по-прежнему остается главной жизненной ценностью для российских женщин.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские женщины за последние 20 лет стали чаще формировать сбережения, но главной жизненной ценностью для них по-прежнему остается семья, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"За прошедшие годы существенно изменилось финансовое поведение россиянок. Если в 2005 году сбережения делали 45% женщин, то сегодня этот показатель вырос до 54%", - отмечают авторы исследования.

Несмотря на изменения в жизненных стратегиях, семья продолжает занимать центральное место в системе ценностей россиянок. Двадцать лет назад 78% женщин называли семью главной жизненной ценностью. Сегодня при выборе трех наиболее важных жизненных ориентиров счастливая семейная жизнь также занимает первое место, а любовь остается в числе ключевых ценностей.

"Исследование показывает, что меняется как уровень благосостояния, так и сама модель поведения современной российской женщины. Она становится более самостоятельной в финансовых вопросах, чаще планирует будущее и формирует сбережения", – отмечает директор департамента человекометрии " Ромир " Олег Милехин.

"При этом фундаментальные ценности остаются неизменными: семья по-прежнему является главным источником устойчивости и жизненных ориентиров", - добавляет он.

Современная российская женщина сочетает рациональный подход к жизни с сохранением традиционных жизненных ориентиров. Несмотря на то, что финансовая устойчивость, планирование будущего и ответственность становятся все более значимыми, именно семья остается основой личного благополучия и долгосрочных жизненных решений, отмечают авторы исследования.