Мэр Нью-Йорка предупредил о чрезвычайно опасных условиях из-за жары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани объявил о предстоящей экстремально опасной жаре с индексом жары до 44 градусов.
- Он добавил, что жаркая погода может продлиться до субботы, в связи с этим в городе откроют "центры охлаждения".
НЬЮ-ЙОРК, 30 июн – РИА Новости. Нью-Йорк со среды накроет экстремально опасная погода – с индексом жары до 44 градусов, объявил мэр мегаполиса Зохран Мамдани.
"Температура поднимется до верхней части диапазона 90 градусов (32-37 градусов по Цельсию - ред.) и выше трехзначных цифр (выше 37,7 по Цельсию - ред.), а из-за влажности будет ощущаться еще жарче: индекс жары может достичь примерно 112 градусов (44,4 по Цельсию – ред.)", – сказал Мамдани в ходе пресс-конференции.
Мамдани окрестил такие условия "чрезвычайно опасными", отметил, что жаркая погода может продлиться до субботы – в этот же день отметят День независимости США.
В городе в этой связи, отметил мэр, откроют "центры охлаждения".
Ранее аномально жаркая погода установилась в Европе. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Телеканал France 24 ранее сообщил, что с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур столкнутся по меньшей мере 94 миллиона человек.
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