"Его приказ". На Западе накинулись на Зеленского после взрыва в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ Мэр города Фрежюс на Лазурном берегу Франции Дэвид Рахлин заявил, что за покушением на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако могут стоять украинские власти.

По предварительным данным, целью нападения стал украинский олигарх, который дистанцировался от Зеленского и киевского режима.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. За покушением на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако могут стоять украинские власти, заявил мэр города Фрежюс на Лазурном берегу Франции Дэвид Рахлин в соцсети За покушением на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако могут стоять украинские власти, заявил мэр города Фрежюс на Лазурном берегу Франции Дэвид Рахлин в соцсети Х

« "По предварительным данным, целью нападения стал украинский олигарх, который дистанцировался от Зеленского и киевского режима, он был ранен. Неужели киевский режим вышел из-под контроля, если он таким образом нацеливается на граждан, отказывающихся подчиняться его приказам?" — написал он.

Ранее во вторник издание Figaro сообщало, что украинский олигарх, его жена и ребенок могли пострадать при мощном взрыве в Монако . По информации украинского портала "Новости.Live", речь идет о семье бизнесмена Вадима Ермолаева . Эту информацию подтверждает и телеканал BFMTV, который сообщал, что среди пострадавших при взрыве — граждане России и Украины. Полиция Монако пока официально не подтвердила их национальную принадлежность.

Мощный взрыв прогремел в княжестве накануне вечером. По предварительным данным, в зону обзора камеры видеонаблюдения попал человек, который оставил рюкзак у входной двери в тот момент, когда в здание заходили люди.

Государственный министр Кристоф Мирман заявил, что речь, вероятно, идет о первом в истории Монако теракте.

Кто такой Ермолаев

Вадим Ермолаев — украинский бизнесмен, основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев.

Сам он утверждал, что отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение он объяснял желанием иметь "международную защиту".