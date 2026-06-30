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"Его приказ". На Западе накинулись на Зеленского после взрыва в Монако - РИА Новости, 30.06.2026
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18:19 30.06.2026 (обновлено: 19:48 30.06.2026)
"Его приказ". На Западе накинулись на Зеленского после взрыва в Монако

Рахлин: за покушением на бизнесмена Ермолаева в Монако может стоять Украина

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр города Фрежюс на Лазурном берегу Франции Дэвид Рахлин заявил, что за покушением на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако могут стоять украинские власти.
  • По предварительным данным, целью нападения стал украинский олигарх, который дистанцировался от Зеленского и киевского режима.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. За покушением на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако могут стоять украинские власти, заявил мэр города Фрежюс на Лазурном берегу Франции Дэвид Рахлин в соцсети Х.
«

"По предварительным данным, целью нападения стал украинский олигарх, который дистанцировался от Зеленского и киевского режима, он был ранен. Неужели киевский режим вышел из-под контроля, если он таким образом нацеливается на граждан, отказывающихся подчиняться его приказам?" — написал он.

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Вчера, 16:06
Ранее во вторник издание Figaro сообщало, что украинский олигарх, его жена и ребенок могли пострадать при мощном взрыве в Монако. По информации украинского портала "Новости.Live", речь идет о семье бизнесмена Вадима Ермолаева. Эту информацию подтверждает и телеканал BFMTV, который сообщал, что среди пострадавших при взрыве — граждане России и Украины. Полиция Монако пока официально не подтвердила их национальную принадлежность.
Мощный взрыв прогремел в княжестве накануне вечером. По предварительным данным, в зону обзора камеры видеонаблюдения попал человек, который оставил рюкзак у входной двери в тот момент, когда в здание заходили люди.
Государственный министр Кристоф Мирман заявил, что речь, вероятно, идет о первом в истории Монако теракте.

Кто такой Ермолаев

Вадим Ермолаев — украинский бизнесмен, основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев.
Сам он утверждал, что отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение он объяснял желанием иметь "международную защиту".
В 2023 году Зеленский ввел против Ермолаева персональные санкции на десять лет.
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