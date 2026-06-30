Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото

Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

© REUTERS / Stoyan Nenov Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

"Плюет в лицо". Наглая выходка Зеленского вызвала гнев в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат ЕП Ева Зайончковская-Герник выразила недовольство действиями властей Польши в отношении ситуации с Владимиром Зеленским и призвала к единству среди поляков.

По мнению политика, глава киевского режима "плюет польскому народу в лицо", а правительство республики игнорирует это.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Польский народ должен объединиться против Владимира Зеленского на фоне скандала с героизацией деятелей УПА*, заявила депутат Европарламента от Варшавы Ева Зайончковская-Герник.

Зеленский плюет нам в лицо, а правительство (Премьер-министра Польши Дональда. — Прим. ред.) Туска делает вид, что идет дождь. Когда дело касается чести и достоинства Варшавы, мы все должны выступать единым фронтом", — написала она в соцсети X.

По мнению депутата ЕП, действия властей лишь разобщают поляков, и этому пора положить конец.

Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика Навроцкого может плохо для него закончиться.

При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.