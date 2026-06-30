Зеленский выстрелил себе в ногу: Европа получила ответ из Минска и Пекина

Нынешний визит лидера Беларуси Александра Лукашенко в Пекин старательно маскируется под двустороннюю встречу, посвященную сугубо экономическим вопросам.

При этом встреча Лукашенко Си Цзиньпина прошла на фоне стремительного роста вероятности прямой военной агрессии Киева против Минска, особенно если принять во внимание целый ряд угроз и ультиматумов, предъявленных Зеленским лидеру Белоруссии. Агонизирующему киевскому режиму жизненно важно втянуть союзника России напрямую в боевые действия, чтобы легитимизировать потенциальное участие в нем НАТО под прикрытием тезиса об "интернационализации конфликта".

Шанс для Киева заключался в том, что донельзя испуганный подобными перспективами Лукашенко поставит Путину свой ультиматум о скорейшей заморозке боевых действий по линии боевого разграничения, а Пекин его поддержит — в итоге Москва сдаст назад и все будет очень-очень хорошо.

На бумаге все было настолько гладко, что скатывались чернила, но российско-белорусско-китайские овраги внесли в тщательно продуманный сценарий свои безжалостные правки.

Нужно отметить, что в Китай президент Беларуси отправился не из Минска, а из Москвы, где в режиме полного "радиомолчания" прошли его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Стало лишь известно, что общение было "неформальным", но при этом очень неформально обсуждались очень даже формальные темы вроде "попыток провоцирования Белоруссии".

Нет сомнений, что белорусский лидер прилетел в Пекин с общей, консолидированной позицией, и эта позиция, как показывает результат переговоров в Китае, еще раз консолидировалась с позицией Си Цзиньпина.

Да, прямых заявлений по Украине не было, но сразу после визита были озвучены вполне прозрачные вещи.

Во-первых, председатель КНР недвусмысленно донес всем, имеющим уши, что "Китай поддерживает Белоруссию в деле защиты ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности", то есть любая агрессия против страны является агрессией против интересов Китая.

Во-вторых, МИД Беларуси заявил, что в случае пересечения украинскими силами белорусской границы республика ответит с использованием "всего имеющегося потенциала".

Но главный сигнал был в другом.

Незадолго до описываемых событий Центр международной безопасности и стратегии университета Цинхуа (Китай) опубликовал доклад "Внешние риски безопасности для Китая — 2026. Конфликт между Россией и Украиной", где было отмечено следующее:

· Российско-украинский конфликт вступает в свою "завершающую фазу";

· Власти Украины могут попытаться распространить конфликт на страны Балтии и другие страны;

· Польско-белорусская граница может быть вновь закрыта, что напрямую угрожает китайско-европейскому железнодорожному коридору, то есть Запад может усилить давление на Китай, чтобы тот сыграл роль в обеспечении прекращения огня.

Иными словами, на фоне риска военного коллапса киевского режима Запад очевидно делает главную ставку на давление через Белоруссию на Китай, чтобы тот, в свою очередь, надавил на Россию.

Ответом на все эти угрозы может являться статья на информационном ресурсе, управляемом китайской государственной телерадиокомпанией CCTV и созданном в 2019 году во время первой торговой войны Китая с США специально для донесения Западу позиции Китая, где высказывания были совершенно не замирительные:

· ЕС уязвим для ответных ходов Китая, а сам Евросоюз является "бумажным тигром";

· Китай "не боится точки замерзания" в торгово-экономических отношениях с ЕС, то есть он готов к полной остановке торговли с Евросоюзом, и ущерб для страны будет некритическим.

И что же? Сразу после визита Лукашенко в Китай начали происходить необъяснимые вещи.

По данным итальянского издания Corriere della Sera, на предстоящем саммите НАТО в Анкаре ожидается утверждение нового пакета помощи Киеву на сумму десять-двенадцать миллиардов долларов, что в четыре раза меньше изначальных планов. Сокращение связано с "замедлением американской поддержки и снижением политической готовности ряда стран НАТО наращивать финансирование Украины".

Глава эстонского МИД в расстройстве заявил, что "некоторые страны ЕС не хотели бы дальше давить на Россию".

В украинских СМИ внезапно началась паника: "Перед началом полномасштабных боевых действий в 2022 году Путин аналогичным образом посещал Китай, а после возвращения началось наступление на Украину".

На парламентском саммите НАТО вызвало овации заявление чешского политика Томио Окамура о том, что нужно — оказывается — искать мирное урегулирование украинского конфликта.

По всей видимости, из хитрого плана получился пшик: Белоруссия еще раз подтвердила, что "в любой ситуации мы будем с Россией рядом", а Китай обозначил, что готов присоединиться — пока экономически.