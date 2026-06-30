"Все провалилось": на Украине сделали заявление об отставке Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что Владимир Зеленский должен признать провал своей политики и уйти в отставку.

Эксперт отметил, что главе киевского режима не удалось реализовать ни одно из своих обещаний, включая вступление в ЕС и НАТО, и что имидж Украины ухудшается на международной арене.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский должен признать полный провал своей политики и уйти в отставку, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Скажи, Зеленский: усилия, которые прилагал, провалились. <...> Все, что делал, провалилось. Поэтому ухожу в отставку", — дал он совет Зеленскому

Эксперт обратил внимание на то, что главе киевского режима не удалось реализовать ни одно из своих обещаний, включая вступление в ЕС и НАТО.

Политолог также отметил, что Зеленский снова сталкивается с колоссальным проблемами внутри страны, на поле боя и на международной арене, где имидж Украины стремительно ухудшается из-за политических скандалов и обострения отношений со странами ЕС.

"Фактически, показано, что режим просто загнивает и ничего сделать не может. Ну, лучше всего просто уйти в отставку", — резюмировал Соскин.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.