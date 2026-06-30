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"Все провалилось": на Украине сделали заявление об отставке Зеленского - РИА Новости, 30.06.2026
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03:31 30.06.2026
"Все провалилось": на Украине сделали заявление об отставке Зеленского

Соскин: Зеленский должен признать провал и уйти в отставку

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что Владимир Зеленский должен признать провал своей политики и уйти в отставку.
  • Эксперт отметил, что главе киевского режима не удалось реализовать ни одно из своих обещаний, включая вступление в ЕС и НАТО, и что имидж Украины ухудшается на международной арене.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский должен признать полный провал своей политики и уйти в отставку, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Скажи, Зеленский: усилия, которые прилагал, провалились. <...> Все, что делал, провалилось. Поэтому ухожу в отставку", — дал он совет Зеленскому.
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Эксперт обратил внимание на то, что главе киевского режима не удалось реализовать ни одно из своих обещаний, включая вступление в ЕС и НАТО.
Политолог также отметил, что Зеленский снова сталкивается с колоссальным проблемами внутри страны, на поле боя и на международной арене, где имидж Украины стремительно ухудшается из-за политических скандалов и обострения отношений со странами ЕС.
"Фактически, показано, что режим просто загнивает и ничего сделать не может. Ну, лучше всего просто уйти в отставку", — резюмировал Соскин.
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