В Чехии предложили отобрать у Зеленского орден Белого льва

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"Предложение нашей фракции SPD связано с недавней подобной инициативой в Польше, президент которой, Кароль Навроцкий, по тому же поводу отобрал у Зеленского высшую награду страны — орден Белого орла, причем это предложение нашло поддержку у представителей и правящей коалиции, и оппозиции, и у (бывшего президента. — Прим. ред.) Леха Валенсы. Надеюсь, что подобную поддержку найдет и наше предложение", — сказал он.