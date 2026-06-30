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В Чехии предложили отобрать у Зеленского орден Белого льва - РИА Новости, 30.06.2026
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17:19 30.06.2026 (обновлено: 18:04 30.06.2026)
В Чехии предложили отобрать у Зеленского орден Белого льва

Чешские депутаты предложили отобрать у Зеленского орден Белого льва

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чехии выступили с инициативой отобрать у Зеленского высшую награду страны — орден Белого льва.
  • Причина — присвоение одной из воинских частей названия "имени героев УПА*".
  • Депутат Райхл выразил надежду, что предложение найдет поддержку у представителей разных политических сил, как это было в Польше.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Чехии парламентарии призвали отобрать у Владимира Зеленского орден Белого льва из-за героизации УПА*, сообщил депутат от SPD Индржих Райхл.
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"Предложение нашей фракции SPD связано с недавней подобной инициативой в Польше, президент которой, Кароль Навроцкий, по тому же поводу отобрал у Зеленского высшую награду страны — орден Белого орла, причем это предложение нашло поддержку у представителей и правящей коалиции, и оппозиции, и у (бывшего президента. — Прим. ред.) Леха Валенсы. Надеюсь, что подобную поддержку найдет и наше предложение", — сказал он.

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По словам депутата, нельзя смириться с тем, что высшую награду страны имеет человек, который присваивает воинским частям названия нацистских формирований.
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"Могу напомнить, что части УПА* убивали чехов и словаков до 1947 года, пока их наконец окончательно не победила Чехословацкая армия в рамках так называемой "Акции "Б". Между прочим, эта буква "Б" означала "бандеровцы", — добавил Райхл.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил название "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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