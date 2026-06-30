Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия разрушила энергетический фундамент собственной промышленности из-за слепого подчинения антироссийской повестке.
- Число корпоративных банкротств в Германии за первый квартал 2026 года достигло максимума более чем за 20 лет — зафиксировано 4573 случая.
- Захарова отметила, что Германия платит за чужие решения собственным благополучием, и когда рушится экономика, в Берлине начинают разыгрывать карту политических авантюр.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Германия разрушила энергетический фундамент собственной промышленности из-за слепого подчинения антироссийской повестке, в частности из-за отказа от российского газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале опубликовала данные Института экономических исследований имени Лейбница в Галле (IWH). В них сообщается, что число корпоративных банкротств в Германии за первый квартал 2026 года достигло максимума более чем за 20 лет - зафиксировано 4573 случая банкротства товариществ и корпораций. Это самый высокий показатель с третьего квартала 2005 года.
"Германия разрушила энергетический фундамент собственной промышленности, слепо и бездумно подчинившись антироссийской повестке. Потеряла рынки - там теперь доминируют страны мирового большинства. Когда в 1920-х годах веймарская экономика пошла вразнос, причины тоже были внешнеполитическими: репарации, утрата индустриальных регионов, зависимость от иностранных кредиторов", - написала Захарова.
Дипломат отметила, что Германия платит за чужие решения собственным благополучием, и когда рушится экономика, в Берлине начинают разыгрывать карту политических авантюр.
"Если вы спросите "а Германия не одна же такая, с проблемами?". Я соглашусь. Только, как говорится, маленький нюанс: не Россия и не мировое большинство объявили неокрестовый поход по переделу мира под знаменами санкций, пиратства и воровства. Это был Запад и не в последних рядах Берлин", - заключила Захарова.