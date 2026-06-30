"Германия разрушила энергетический фундамент собственной промышленности, слепо и бездумно подчинившись антироссийской повестке. Потеряла рынки - там теперь доминируют страны мирового большинства. Когда в 1920-х годах веймарская экономика пошла вразнос, причины тоже были внешнеполитическими: репарации, утрата индустриальных регионов, зависимость от иностранных кредиторов", - написала Захарова.

"Если вы спросите "а Германия не одна же такая, с проблемами?". Я соглашусь. Только, как говорится, маленький нюанс: не Россия и не мировое большинство объявили неокрестовый поход по переделу мира под знаменами санкций, пиратства и воровства. Это был Запад и не в последних рядах Берлин", - заключила Захарова.