Захарова назвала киевский режим выкормышем Варшавы

По словам дипломата, причина такой политики проста - польские элиты сами "заражены национализмом" и "истово исповедуют русофобию". Захарова подчеркнула, что в этом националистическом угаре посчитали возможным на время "побрататься" с последователями Бандеры и Шухевича ради "неослабевающего реваншизма".

"Нет уж. Вы, как говорил Экзюпери, у которого вчера был день рождения, в ответе за тех, кого приручили. Я добавлю: "за тех кровожадных монстров". Ведь это выкормыши, в том числе Варшавы, убивают детей, взрывают дома, рисуют нацистскую символику, включая свастику", - заключила она.