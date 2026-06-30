Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что киевский режим является "выкормышем Варшавы", которой тот выдавал оружие и деньги.
- Она прокомментировала слова главы МО Польши о том, что Украина не попадет в состав Евросоюза, если продолжит преклоняться перед Степаном Бандерой и его приспешниками.
- По словам Захаровой, польские элиты "заражены национализмом" и "истово исповедуют русофобию", что стало причиной поддержки Украины со стороны Польши.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Киевский режим является выкормышем Варшавы, которому она сознательно выдавала оружие и деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МО Польши о невозможности вступления Киева в ЕС.
Захарова прокомментировала слова главы польского министерства национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша о том, что Украина не попадет в состав Евросоюза, если продолжит преклоняться перед Степаном Бандерой и его приспешниками.
"Ну, здрасьте, приехали. Варшава много лет не то что поощряла есовские устремления бандеровского неонацистского режима на Украине, она сознательно раздавала последователям убийц своих предков оружие и деньги", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, причина такой политики проста - польские элиты сами "заражены национализмом" и "истово исповедуют русофобию". Захарова подчеркнула, что в этом националистическом угаре посчитали возможным на время "побрататься" с последователями Бандеры и Шухевича ради "неослабевающего реваншизма".
"Нет уж. Вы, как говорил Экзюпери, у которого вчера был день рождения, в ответе за тех, кого приручили. Я добавлю: "за тех кровожадных монстров". Ведь это выкормыши, в том числе Варшавы, убивают детей, взрывают дома, рисуют нацистскую символику, включая свастику", - заключила она.