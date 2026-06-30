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Захарова назвала киевский режим выкормышем Варшавы - РИА Новости, 30.06.2026
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11:17 30.06.2026 (обновлено: 11:40 30.06.2026)
Захарова назвала киевский режим выкормышем Варшавы

Захарова: киевский режим является выкормышем Варшавы

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что киевский режим является "выкормышем Варшавы", которой тот выдавал оружие и деньги.
  • Она прокомментировала слова главы МО Польши о том, что Украина не попадет в состав Евросоюза, если продолжит преклоняться перед Степаном Бандерой и его приспешниками.
  • По словам Захаровой, польские элиты "заражены национализмом" и "истово исповедуют русофобию", что стало причиной поддержки Украины со стороны Польши.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Киевский режим является выкормышем Варшавы, которому она сознательно выдавала оружие и деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МО Польши о невозможности вступления Киева в ЕС.
Захарова прокомментировала слова главы польского министерства национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша о том, что Украина не попадет в состав Евросоюза, если продолжит преклоняться перед Степаном Бандерой и его приспешниками.
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"Ну, здрасьте, приехали. Варшава много лет не то что поощряла есовские устремления бандеровского неонацистского режима на Украине, она сознательно раздавала последователям убийц своих предков оружие и деньги", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, причина такой политики проста - польские элиты сами "заражены национализмом" и "истово исповедуют русофобию". Захарова подчеркнула, что в этом националистическом угаре посчитали возможным на время "побрататься" с последователями Бандеры и Шухевича ради "неослабевающего реваншизма".
"Нет уж. Вы, как говорил Экзюпери, у которого вчера был день рождения, в ответе за тех, кого приручили. Я добавлю: "за тех кровожадных монстров". Ведь это выкормыши, в том числе Варшавы, убивают детей, взрывают дома, рисуют нацистскую символику, включая свастику", - заключила она.
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