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Заболотный покинул "Спартак" - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
15:30 30.06.2026
Заболотный покинул "Спартак"

"Спартак" объявил об уходе нападающего Антона Заболотного

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнтон Заболотный
Антон Заболотный - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Антон Заболотный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Спартак" объявил об уходе российского нападающего Антона Заболотного, контракт с которым не стал продлевать.
  • Антон Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы, но заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" в своем Telegram-канале объявил об уходе российского нападающего Антона Заболотного.
Контракт с 35-летним форвардом был рассчитан до конца июня, клуб не стал его продлевать. В прошедшем сезоне форвард провел за "Спартак" 16 матчей, не забив ни одного мяча. В составе "красно-белых" он стал обладателем Кубка России.
Весной "Спартак" сообщил, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы. Спортсмен был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило его до соревнований. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность. 23 июня стало известно, что РУСАДА вновь протестировало подозреваемого в нарушении антидопинговых правил нападающего.
Ранее Заболотный играл за подмосковные "Химки", московский ЦСКА, "Сочи", санкт-петербургский "Зенит", "Тосно" из Ленинградской области, воронежский "Факел" и "Уфу". На счету нападающего два гола в 19 матчах за сборную России.
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ФутболСпортРоссияЛенинградская областьРУСАДААнтон ЗаболотныйСпартак МоскваХимкиПФК ЦСКА
 
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