Заболотный покинул "Спартак"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Спартак" объявил об уходе российского нападающего Антона Заболотного, контракт с которым не стал продлевать.
- Антон Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы, но заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" в своем Telegram-канале объявил об уходе российского нападающего Антона Заболотного.
Контракт с 35-летним форвардом был рассчитан до конца июня, клуб не стал его продлевать. В прошедшем сезоне форвард провел за "Спартак" 16 матчей, не забив ни одного мяча. В составе "красно-белых" он стал обладателем Кубка России.
Весной "Спартак" сообщил, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы. Спортсмен был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило его до соревнований. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность. 23 июня стало известно, что РУСАДА вновь протестировало подозреваемого в нарушении антидопинговых правил нападающего.
Ранее Заболотный играл за подмосковные "Химки", московский ЦСКА, "Сочи", санкт-петербургский "Зенит", "Тосно" из Ленинградской области, воронежский "Факел" и "Уфу". На счету нападающего два гола в 19 матчах за сборную России.