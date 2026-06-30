Участники СВО получат приоритет на грант по агробизнесу в Забайкалье

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Участники специальной военной операции получат дополнительные баллы в конкурсном отборе на предоставление гранта на развитие фермерских хозяйств в Забайкалье, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В ближайшие дни объявим о начале отбора на грантовую поддержку, которая позволит фермерам Забайкалья получить финансирование до 8 миллионов рублей на создание и развитие своего дела на селе. Этот грант пришел на смену востребованным программам "Агростартап" и грантам на развитие семейных ферм. Одним из условий в виде дополнительных баллов при прохождении конкурсных процедур останется приоритет для участников СВО и их супругов", - отметила министр сельского хозяйства региона Альбина Корешкова, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что это позволит семьям бойцов и ветеранов получить больше возможностей для старта в агробизнесе.

Одним из ключевых изменений предоставления гранта с текущего года является то, что господдержка будет предоставляться исключительно на капитальные вложения. Например, финансовые средства можно направить на строительство, капремонт, модернизацию и переустройство зданий, и их подключение к инженерным сетям, а также комплектацию этих объектов оборудованием.