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Участники СВО получат приоритет на грант по агробизнесу в Забайкалье - РИА Новости, 30.06.2026
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12:22 30.06.2026 (обновлено: 12:23 30.06.2026)
Участники СВО получат приоритет на грант по агробизнесу в Забайкалье

В Забайкалье участникам СВО предоставят приоритет на грант по агробизнесу

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Участники специальной военной операции получат дополнительные баллы в конкурсном отборе на предоставление гранта на развитие фермерских хозяйств в Забайкалье, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В ближайшие дни объявим о начале отбора на грантовую поддержку, которая позволит фермерам Забайкалья получить финансирование до 8 миллионов рублей на создание и развитие своего дела на селе. Этот грант пришел на смену востребованным программам "Агростартап" и грантам на развитие семейных ферм. Одним из условий в виде дополнительных баллов при прохождении конкурсных процедур останется приоритет для участников СВО и их супругов", - отметила министр сельского хозяйства региона Альбина Корешкова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что это позволит семьям бойцов и ветеранов получить больше возможностей для старта в агробизнесе.
Одним из ключевых изменений предоставления гранта с текущего года является то, что господдержка будет предоставляться исключительно на капитальные вложения. Например, финансовые средства можно направить на строительство, капремонт, модернизацию и переустройство зданий, и их подключение к инженерным сетям, а также комплектацию этих объектов оборудованием.
Кроме того, субсидию разрешается использовать на приобретение земельных участков сельхозназначения.
 
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