Юрист раскрыл правила летнего дресс-кода, который не нарушает нормы порядка

Краткий пересказ от РИА ИИ Адвокат Игорь Баранов предупредил, что появление в излишне откровенной или пляжной одежде в городе в отдельных случаях может грозить правовыми последствиями.

Нахождение с обнаженным торсом в общественных местах формально не запрещено федеральным законодательством, но может быть расценено как нарушение общественного порядка при определенных обстоятельствах.

Внутренние регламенты государственных учреждений, судов, органов власти, образовательных организаций, храмов и некоторых объектов культуры могут предусматривать требования к внешнему виду посетителей, и отказ в допуске при нарушении дресс-кода является правомерным.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сильная жара не освобождает граждан от соблюдения правил приличия, а появление в излишне откровенной или пляжной одежде в городе в отдельных случаях может грозить правовыми последствиями, рассказал РИА Новости адвокат, вице-президент Национального Фонда правовой поддержки организаций и граждан Игорь Баранов.

"С наступлением жары многие стремятся одеваться максимально легко, однако важно помнить, что свобода выбора одежды не отменяет требований закона и общепринятых норм поведения в общественных местах. Само по себе ношение шорт, маек, сарафанов или открытой обуви законом не запрещено. Однако существуют ситуации, когда чрезмерно откровенная одежда может повлечь правовые последствия", - предупредил Баранов.

Он отметил, что нахождение с обнаженным торсом в общественных местах формально не запрещено федеральным законодательством, но в зависимости от обстоятельств такое поведение может быть расценено как нарушение общественного порядка, если сопровождается демонстративным пренебрежением к окружающим или становится поводом для конфликта. В отдельных случаях при наличии иных обстоятельств может ставиться вопрос о мелком хулиганстве, говорит эксперт.

"Кроме того, летом увеличивается число случаев появления граждан в общественных местах в купальниках или пляжной одежде за пределами пляжей. Если речь идет о городской инфраструктуре, общественном транспорте, магазинах или государственных учреждениях, подобный внешний вид может вызвать законные замечания администрации и окружающих", - указал Баранов.

Отдельные правила действуют для посещения государственных учреждений, судов, органов власти, образовательных организаций, храмов и некоторых объектов культуры. Их внутренние регламенты могут предусматривать требования к внешнему виду посетителей, и отказ в допуске при нарушении установленного дресс-кода нередко является правомерным, отметил адвокат.

Особое внимание следует уделять одежде с запрещенной символикой или атрибутикой, призывами к насилию либо нецензурными надписями. Баранов предупреждает, что подобные изображения могут повлечь административную, а в отдельных случаях - и уголовную ответственность.