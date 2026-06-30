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Юрист раскрыл правила летнего дресс-кода, который не нарушает нормы порядка - РИА Новости, 30.06.2026
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03:17 30.06.2026
Юрист раскрыл правила летнего дресс-кода, который не нарушает нормы порядка

Юрист Баранов: в жару граждане не должны носить пляжную одежду в городе

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве
Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокат Игорь Баранов предупредил, что появление в излишне откровенной или пляжной одежде в городе в отдельных случаях может грозить правовыми последствиями.
  • Нахождение с обнаженным торсом в общественных местах формально не запрещено федеральным законодательством, но может быть расценено как нарушение общественного порядка при определенных обстоятельствах.
  • Внутренние регламенты государственных учреждений, судов, органов власти, образовательных организаций, храмов и некоторых объектов культуры могут предусматривать требования к внешнему виду посетителей, и отказ в допуске при нарушении дресс-кода является правомерным.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сильная жара не освобождает граждан от соблюдения правил приличия, а появление в излишне откровенной или пляжной одежде в городе в отдельных случаях может грозить правовыми последствиями, рассказал РИА Новости адвокат, вице-президент Национального Фонда правовой поддержки организаций и граждан Игорь Баранов.
"С наступлением жары многие стремятся одеваться максимально легко, однако важно помнить, что свобода выбора одежды не отменяет требований закона и общепринятых норм поведения в общественных местах. Само по себе ношение шорт, маек, сарафанов или открытой обуви законом не запрещено. Однако существуют ситуации, когда чрезмерно откровенная одежда может повлечь правовые последствия", - предупредил Баранов.
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Он отметил, что нахождение с обнаженным торсом в общественных местах формально не запрещено федеральным законодательством, но в зависимости от обстоятельств такое поведение может быть расценено как нарушение общественного порядка, если сопровождается демонстративным пренебрежением к окружающим или становится поводом для конфликта. В отдельных случаях при наличии иных обстоятельств может ставиться вопрос о мелком хулиганстве, говорит эксперт.
"Кроме того, летом увеличивается число случаев появления граждан в общественных местах в купальниках или пляжной одежде за пределами пляжей. Если речь идет о городской инфраструктуре, общественном транспорте, магазинах или государственных учреждениях, подобный внешний вид может вызвать законные замечания администрации и окружающих", - указал Баранов.
Отдельные правила действуют для посещения государственных учреждений, судов, органов власти, образовательных организаций, храмов и некоторых объектов культуры. Их внутренние регламенты могут предусматривать требования к внешнему виду посетителей, и отказ в допуске при нарушении установленного дресс-кода нередко является правомерным, отметил адвокат.
Особое внимание следует уделять одежде с запрещенной символикой или атрибутикой, призывами к насилию либо нецензурными надписями. Баранов предупреждает, что подобные изображения могут повлечь административную, а в отдельных случаях - и уголовную ответственность.
"Главный совет, который хочется озвучить, достаточно прост: одежда должна соответствовать не только погоде, но и месту, где находится человек. Летний комфорт вполне можно совместить с соблюдением закона, уважением к окружающим и элементарными нормами общественного поведения. Именно такой подход позволяет избежать конфликтов и возможных юридических последствий", - заключил собеседник агентства.
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