Замглавы Минпромторга Юрин: интерес к российским парфюмерам заметно растет

Отечественные кремы, помады и румяна все чаще стали появляться в косметичках россиянок. Сегодня наша продукция уверенно конкурирует с иностранными брендами и не уступает им в качестве. О том, какую косметику производят в России, какие товары популярны за рубежом и как развивается отечественная парфюмерия, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Михаил Юрин. Беседовала Александра Веселова.

— Какова на сегодняшний день доля российской косметики на рынке страны? Есть куда расти?

— Российская продукция сегодня занимает более половины всего косметического рынка, а в некоторых позициях, например, в лаках для волос, за нашими брендами на полках до 85 процентов.

— В случае декоративной косметики многие выбирают отечественные бренды, однако в случае уходовой у россиян пока остаются сомнения. Почему?

— Скорее наоборот: российская уходовая косметика более популярна у россиян, чем декоративная. Но это не из-за сомнений покупателей, просто в этом сегменте больше иностранных брендов. Декоративная косметика очень разнообразная. Пока технологические особенности ее производства не в полной мере доступны нам, да и не всегда это экономически целесообразно. Многие российские бренды заказывают по контракту производство косметики в других странах, но при этом создают ее, ориентируясь на запросы соотечественников.

При этом наши производители внедряют новые технологии, в том числе использование активных ингредиентов для дополнительного ухода за кожей. Кроме того, с увеличением интереса к уходовым средствам видим и рост спроса на декоративную косметику, которая сочетает функции ухода и макияжа.

— Насколько локализовано производство косметики в России?

— Уровень локализации нашей парфюмерно-косметической отрасли составляет порядка 51 процента. К концу 2026 года планируем достичь 70 процентов. Сейчас мы активно развиваем собственную сырьевую базу. Стоит отметить глубокую локализацию моющих средств: гелей для душа, шампуней, жидкого мыла и других. В их основе лежат поверхностно-активные вещества, которые производятся российскими химическими предприятиями. Выпуск упаковки для таких средств наши компании тоже успешно освоили. Также в последние годы несколько российских химических предприятий внедряют и постепенно расширяют производство отдушек и душистых веществ.

— В какие страны экспортируется российская косметика?

— Наша косметика активно поставляется в страны ЕАЭС. По объему поставок лидируют Белоруссия и Казахстан. В Узбекистане, в том числе и благодаря приходу туда российских торговых сетей, наша косметика тоже особо популярна.

Среди стран дальнего зарубежья интересны для поставок Китай и Индия, и наши производители активно развивают свое присутствие на этих рынках. В сегменте косметики мы быстро усиливаем позиции на региональных рынках.

— В каких странах планируется расширять производство российской косметики?

— Такие проекты не просто рассматриваются, а уже реализуются. Например, в Узбекистане в свободной экономической зоне "Навои". Площадка рассчитана на выпуск до 85 миллионов единиц продукции в год, включая средства для ухода за волосами, кожей, полостью рта и бытовую химию.

При этом Узбекистан рассматривается не только как локальный рынок, но и как экспортная база для поставок в страны Центральной Азии, Закавказья, такие как Азербайджан и Армения, а в перспективе в Китай, Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток.

— Увеличилось ли количество российских брендов парфюмерии с 2022 года?

— В данном контексте корректнее говорить не о количестве брендов, поскольку бренды появляются и исчезают, а о количестве реальных производителей. Более того, один производитель может выпускать продукцию нескольких десятков, а то и сотен брендов. Мы видим картину рынка. С 2022 по 2025 год число производителей парфюмерии, зарегистрированных в системе маркировки, выросло с 600 до 2,2 тысячи, почти в 3,8 раза.

— Становятся ли российские духи популярными?

— По отношению к ароматам у потребителей за десятилетия сложилось стойкое восприятие "парфюм равно Франция" или Италия в крайнем случае. Поэтому в этой категории рассчитывать на быстрые изменения нельзя. Но за последние годы интерес к российским парфюмерам заметно растет, в том числе потому, что некоторые бренды закладывают в свою продукцию русский культурный код.

А сам покупатель зачастую, приобретая аромат, может и не догадываться, что это российские духи, если намеренно не прочитает на этикете, кто их производитель.

— Наблюдается ли в России снижение контрафакта в парфюмерии?

— Духи — рыночный сегмент, крайне чувствительный к нелегальному обороту. Причем речь не только про продукцию, за которую не были уплачены пошлины. Это в том числе подделки, опасные для здоровья. Проблему решает маркировка, которая действует в отрасли с 2020 года. Такой механизм позволил рекордно снизить незаконный оборот духов на 78 процентов. С 1 ноября 2024 года в отношении духов действует разрешительный режим — продукция автоматически проверяется в момент продажи на кассе и блокируется, если обнаруживаются, к примеру, признаки фальсификата или проблемы с разрешительной документацией. На сегодняшний день до покупателя не дошли уже 13,8 миллиона сомнительных и небезопасных товаров, из них 35 процентов – позиции с признаками контрафакта.

— В какие страны экспортируется отечественная парфюмерия? Где она наиболее популярная?

— Отечественная парфюмерия в настоящее время экспортируется преимущественно в страны Средней Азии и Закавказья, включая Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан. Именно на этих рынках продукция уже представлена и пользуется наибольшим спросом. Кроме того, перспективным направлением для расширения экспорта являются Объединенные Арабские Эмираты. Также высокий потенциал отмечается на рынках стран Восточной Азии — Китая, Южной Кореи и Таиланда. Однако выход на эти рынки потребует значительных инвестиций в продвижение и развитие дистрибуции.

— Хотят ли западные бренды косметики и парфюмерии вернуться на наш рынок?

— Большое количество иностранных брендов и не уходило, а лишь снизило активность в продвижении своей продукции. Наш рынок продолжает вызывать большой интерес у иностранцев, и в последний год они начинают проявлять больше активности. Можно отметить, что торговлю у нас осваивают Китай и Турция — китайская недорогая косметика набирает позиции в продажах на маркетплейсах.

— В случае бытовой химии, какие позиции занимают российские производители на внутреннем рынке?

— Объемы производства бытовой химии в России в течение последних трех лет стабильно растут. В 2025 году отечественное производство продукции бытовой химии в денежном выражении возросло на три процента по сравнению с 2024 годом. Наши бренды моющих средств, стиральных порошков и мыла с каждым годом становятся все более узнаваемы для зарубежных потребителей.