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Скандальный боец ММА погиб в зоне СВО, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Единоборства
 
15:48 30.06.2026
Скандальный боец ММА погиб в зоне СВО, пишут СМИ

Боец ММА Джихад Юнусов погиб в зоне проведения СВО

© АСА ММАДжихад Юнусов
Джихад Юнусов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© АСА ММА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боец смешанных единоборств Джихад Юнусов погиб в зоне проведения СВО.
  • До гибели Юнусов провел на фронте не больше месяца и участвовал в боевых действиях в составе штурмовой группы.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джихад Юнусов погиб в зоне проведения СВО, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации источника, спортсмен провел на фронте не больше месяца. Юнусов участвовал в боевых действиях в составе штурмовой группы.
В мае в Сети распространилось видео, на котором Юнусов вступает в словесную перепалку с женщиной на лестничной площадке, а после выливает напиток из стакана ей в лицо и начинает наносить удары. Он также нанес удары другой девушке, которая пытается заступиться за женщину. Вскоре после скандала Юнусов заявил, что отправляется на фронт.
Юнусов выступал в профессиональных MMA с 2012 года. В его активе 19 побед и семь поражений.
 
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