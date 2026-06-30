Скандальный боец ММА погиб в зоне СВО, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боец смешанных единоборств Джихад Юнусов погиб в зоне проведения СВО.
- До гибели Юнусов провел на фронте не больше месяца и участвовал в боевых действиях в составе штурмовой группы.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джихад Юнусов погиб в зоне проведения СВО, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации источника, спортсмен провел на фронте не больше месяца. Юнусов участвовал в боевых действиях в составе штурмовой группы.
В мае в Сети распространилось видео, на котором Юнусов вступает в словесную перепалку с женщиной на лестничной площадке, а после выливает напиток из стакана ей в лицо и начинает наносить удары. Он также нанес удары другой девушке, которая пытается заступиться за женщину. Вскоре после скандала Юнусов заявил, что отправляется на фронт.
Юнусов выступал в профессиональных MMA с 2012 года. В его активе 19 побед и семь поражений.