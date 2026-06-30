Скандальный боец ММА погиб в зоне СВО, пишут СМИ

В мае в Сети распространилось видео, на котором Юнусов вступает в словесную перепалку с женщиной на лестничной площадке, а после выливает напиток из стакана ей в лицо и начинает наносить удары. Он также нанес удары другой девушке, которая пытается заступиться за женщину. Вскоре после скандала Юнусов заявил, что отправляется на фронт.