Краткий пересказ от РИА ИИ Натуральный йогурт можно отличить от йогуртного продукта по наличию ссылки на ГОСТ 31981-2013 на упаковке.

В составе хорошего йогурта на первом месте должны быть указаны цельное или нормализованное молоко и закваска, а загустители и консерванты должны отсутствовать (за исключением йогуртов с фруктовым наполнителем, где допускаются стабилизирующие добавки).

Наличие российского «Знака качества» на упаковке йогурта означает, что производитель успешно прошел исследование Роскачества и регулярно подтверждает качество продукции.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Натуральный йогурт можно отличить от йогуртного продукта, обратив внимание на наличие ссылки на ГОСТ 31981-2013 на упаковке, цельного молока в составе, а также на отсутствие в нем загустителей и консервантов, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"На упаковке продукта должна присутствовать маркировка "1×10⁷ КОЕ/г" или ссылка на ГОСТ 31981-2013. Это гарантирует, что в течение всего срока хранения в йогурте сохраняются полезные живые бактерии. Если в маркировке нет информации о количестве молочнокислых микроорганизмов, скорее всего, это не йогурт, а йогуртный продукт", - говорится в сообщении.

Кроме того, упаковка йогурта должна быть целой, без повреждений, с хорошо читаемым текстом. Продукт должен храниться на "холодной полке" при температуре от 2 до 6 градусов, отмечают эксперты.

В составе хорошего йогурта на первом месте должны быть указаны цельное или нормализованное молоко и закваска, а загустители и консерванты - отсутствовать. При этом допустимо присутствие сухого молока - без него достичь высокого содержания сухих обезжиренных веществ в молоке промышленным способом крайне сложно, объяснили в организации.

В йогуртах с фруктовым наполнителем допускаются стабилизирующие добавки, поскольку немолочная среда требует нейтрализации, иначе фруктовый наполнитель может нарушить стабильность микрофлоры и сократить срок хранения, поясняют специалисты Роскачества