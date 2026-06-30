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В Роскачестве рассказали, как выбрать натуральный йогурт - РИА Новости, 30.06.2026
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03:09 30.06.2026
В Роскачестве рассказали, как выбрать натуральный йогурт

Роскачество: на упаковке натурального йогурта есть ссылка на ГОСТ

© РИА Новости / Варвара ГертьеЙогурт
Йогурт - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Йогурт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Натуральный йогурт можно отличить от йогуртного продукта по наличию ссылки на ГОСТ 31981-2013 на упаковке.
  • В составе хорошего йогурта на первом месте должны быть указаны цельное или нормализованное молоко и закваска, а загустители и консерванты должны отсутствовать (за исключением йогуртов с фруктовым наполнителем, где допускаются стабилизирующие добавки).
  • Наличие российского «Знака качества» на упаковке йогурта означает, что производитель успешно прошел исследование Роскачества и регулярно подтверждает качество продукции.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Натуральный йогурт можно отличить от йогуртного продукта, обратив внимание на наличие ссылки на ГОСТ 31981-2013 на упаковке, цельного молока в составе, а также на отсутствие в нем загустителей и консервантов, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"На упаковке продукта должна присутствовать маркировка "1×10⁷ КОЕ/г" или ссылка на ГОСТ 31981-2013. Это гарантирует, что в течение всего срока хранения в йогурте сохраняются полезные живые бактерии. Если в маркировке нет информации о количестве молочнокислых микроорганизмов, скорее всего, это не йогурт, а йогуртный продукт", - говорится в сообщении.
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Кроме того, упаковка йогурта должна быть целой, без повреждений, с хорошо читаемым текстом. Продукт должен храниться на "холодной полке" при температуре от 2 до 6 градусов, отмечают эксперты.
В составе хорошего йогурта на первом месте должны быть указаны цельное или нормализованное молоко и закваска, а загустители и консерванты - отсутствовать. При этом допустимо присутствие сухого молока - без него достичь высокого содержания сухих обезжиренных веществ в молоке промышленным способом крайне сложно, объяснили в организации.
В йогуртах с фруктовым наполнителем допускаются стабилизирующие добавки, поскольку немолочная среда требует нейтрализации, иначе фруктовый наполнитель может нарушить стабильность микрофлоры и сократить срок хранения, поясняют специалисты Роскачества.
На сегодняшний день в России в продаже находятся два наименования йогурта, отмеченных российским "Знаком качества". Его наличие означает, что производитель успешно прошел веерное исследование Роскачества, выездную оценку производства и регулярно подтверждает качество продукции в рамках систематических аудитов предприятия.
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