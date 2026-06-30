Федеральный этап ярмарки трудоустройства провели в Пермском крае

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" состоялся в Пермском крае, событие охватило всю территорию региона, объединив соискателей и работодателей для решения актуальных вопросов занятости, сообщает пресс-служба регправительства.

В регионе было организовано 87 специальных площадок, где более 238 компаний представили свыше 5 тысяч вакансий. Основной площадкой стал кадровый центр "Работа России" в Перми. Мероприятия также прошли во всех офисах центра и в муниципальных образованиях края.

Ярмарка объединила работодателей из различных отраслей: промышленности, агропромышленного комплекса, общественного питания и сферы услуг.

Для посетителей была организована презентация актуальных вакансий, карьерные консультации, на которых рассказали, как составить резюме и подготовиться к собеседованию. Также они могли поучаствовать в открытом диалоге с работодателями и практических мастер-классах. В рамках фестиваля профессий гости знакомились с историями профессионального успеха экспертов, получали консультации по программам переобучения и повышения квалификации.

Министр труда и социального развития Прикамья Павел Фокин отметил, что ярмарка стала традиционной площадкой встречи специалистов службы занятости, соискателей и работодателей.