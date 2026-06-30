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Федеральный этап ярмарки трудоустройства провели в Пермском крае - РИА Новости, 30.06.2026
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12:20 30.06.2026
Федеральный этап ярмарки трудоустройства провели в Пермском крае

Федеральный этап ярмарки трудоустройства охватил весь Пермский край

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетитель на городской ярмарке трудоустройства
Посетитель на городской ярмарке трудоустройства - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посетитель на городской ярмарке трудоустройства. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" состоялся в Пермском крае, событие охватило всю территорию региона, объединив соискателей и работодателей для решения актуальных вопросов занятости, сообщает пресс-служба регправительства.
В регионе было организовано 87 специальных площадок, где более 238 компаний представили свыше 5 тысяч вакансий. Основной площадкой стал кадровый центр "Работа России" в Перми. Мероприятия также прошли во всех офисах центра и в муниципальных образованиях края.
Ярмарка объединила работодателей из различных отраслей: промышленности, агропромышленного комплекса, общественного питания и сферы услуг.
Для посетителей была организована презентация актуальных вакансий, карьерные консультации, на которых рассказали, как составить резюме и подготовиться к собеседованию. Также они могли поучаствовать в открытом диалоге с работодателями и практических мастер-классах. В рамках фестиваля профессий гости знакомились с историями профессионального успеха экспертов, получали консультации по программам переобучения и повышения квалификации.
Министр труда и социального развития Прикамья Павел Фокин отметил, что ярмарка стала традиционной площадкой встречи специалистов службы занятости, соискателей и работодателей.
"Сегодня все больше работодателей регистрируется на портале "Работа России", все больше соискателей приходят на ярмарки трудоустройства. Наша общая задача – создавать условия, чтобы люди хотели жить и работать в Пермском крае", – приводит пресс-служба слова Фокина.
 
Пермский крайПермьтрудоустройствоРабота
 
 
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