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Кадровый центр Ямала за год трудоустроил 750 специалистов - РИА Новости, 30.06.2026
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:07 30.06.2026
Кадровый центр Ямала за год трудоустроил 750 специалистов

Рекрутинговый центр "Работа на Ямале" за год трудоустроил 750 специалистов

CC0 / / Деловые переговоры
Деловые переговоры - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
CC0 / /
Деловые переговоры. Архивное фото
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САЛЕХАРД, 30 июн – РИА Новости. Рекрутинговый центр "Работа на Ямале", созданный год назад для выполнения задачи по укреплению кадрового потенциала региона, закрыл 750 вакансий в ключевых отраслях округа, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Рекрутинговый центр "Работа на Ямале" открылся в июне 2025 года и быстро зарекомендовал себя в качестве надежного помощника для ямальских работодателей. В числе клиентов центра как государственные организации, так и представители малого и среднего бизнеса… За время работы центр помог закрыть 750 вакансий квалифицированными кадрами", - говорится в сообщении.
В пресс-службе региона отмечают, что рекрутинговый центр активно работает по привлечению кадров, поддерживая задачу губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по укреплению кадрового потенциала региона. Основной подход центра заключается в точечном взаимодействии с работодателями, что помогает подобрать полностью соответствующих профессиональным требованиям кандидатов.
С момента открытия центра, как уточняют в правительстве, наибольшее количество человек было трудоустроено в сферах образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ и энергетики. Также центр поспособствовал переезду на Ямал более 40 специалистов из различных регионов страны.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий Артюхов
 
 
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