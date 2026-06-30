Кадровый центр Ямала за год трудоустроил 750 специалистов

САЛЕХАРД, 30 июн – РИА Новости. Рекрутинговый центр "Работа на Ямале", созданный год назад для выполнения задачи по укреплению кадрового потенциала региона, закрыл 750 вакансий в ключевых отраслях округа, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Рекрутинговый центр "Работа на Ямале" открылся в июне 2025 года и быстро зарекомендовал себя в качестве надежного помощника для ямальских работодателей. В числе клиентов центра как государственные организации, так и представители малого и среднего бизнеса… За время работы центр помог закрыть 750 вакансий квалифицированными кадрами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе региона отмечают, что рекрутинговый центр активно работает по привлечению кадров, поддерживая задачу губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по укреплению кадрового потенциала региона. Основной подход центра заключается в точечном взаимодействии с работодателями, что помогает подобрать полностью соответствующих профессиональным требованиям кандидатов.