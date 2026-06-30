В Николаевской области прогремели взрывы

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаевской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"В Снигиревской общине в Николаевской области были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".