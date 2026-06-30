В Николаевской области прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаевской области на юге Украины прогремели взрывы.
- В регионе была объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаевской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области звучит воздушная тревога.
"В Снигиревской общине в Николаевской области были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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22 июня 2022, 17:18