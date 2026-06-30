Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».
- В Харькове звучит сигнал воздушной тревоги, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове прозвучало несколько взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харькове звучит сигнал воздушной тревоги.
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