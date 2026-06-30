В Харьковской области прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Изюмской общине в Харьковской области на Украине прогремел взрыв.
- В Харьковской области на момент взрыва звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Изюмской общине в Харьковской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Изюмской общине в Харьковской области был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
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