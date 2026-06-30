В Запорожье прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели новые взрывы.
- Ранее утром в Запорожье уже был зафиксирован один взрыв.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Новые взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает агентство Укринформ.
Ранее утром агентство сообщало о взрыве в городе.
"В Запорожье раздаются взрывы", - говорится в сообщении.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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