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"Перешел черту". Во Франции набросились на Зеленского после взрыва в Монако - РИА Новости, 30.06.2026
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10:13 30.06.2026 (обновлено: 11:29 30.06.2026)
"Перешел черту". Во Франции набросились на Зеленского после взрыва в Монако

Французский политик Филиппо обвинил режим Зеленского во взрыве в Монако

© REUTERS / Alexandre DimouСотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ответственность за взрыв, который произошел накануне в Монако, лежит на режиме Владимира Зеленского, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
  • Политик заявил, что режим Зеленского перешел черту, и призвал прекратить финансирование Киева и снабжение его оружием.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ответственность за мощный взрыв, произошедший накануне в Монако, лежит на режиме Владимира Зеленского. Такое мнение выразил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!" — написал он в соцсети X.
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На этом фоне политик призвал прекратить финансирование Украины и снабжение ее оружием, а также раскритиковал участие боевиков ВСУ в параде в честь Дня взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.
Ранее во вторник издание Figaro сообщало, что украинский олигарх, его жена и ребенок могли пострадать при мощном взрыве в Монако. По информации украинского портала "Новости.Live", речь идет о семье бизнесмена Вадима Ермолаева. Эту информацию подтверждает и телеканал BFMTV, который сообщал, что среди пострадавших при взрыве — граждане России и Украины. Полиция Монако пока официально не подтвердила их национальность.
Мощный взрыв прогремел в княжестве накануне вечером. По предварительным данным, на камеры видеонаблюдения попал человек, который оставил рюкзак у входной двери в тот момент, когда туда заходили другие люди.
Государственный министр Кристоф Мирман заявил, что речь, вероятно, идет о первом в истории Монако теракте.

Кто такой Ермолаев

Вадим Ермолаев — украинский бизнесмен, основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев.
Сам он утверждал, что отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение он объяснял желанием иметь "международную защиту".
В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
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