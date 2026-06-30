Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако

Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако

© REUTERS / Alexandre Dimou Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако

"Перешел черту". Во Франции набросились на Зеленского после взрыва в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ Ответственность за взрыв, который произошел накануне в Монако, лежит на режиме Владимира Зеленского, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Политик заявил, что режим Зеленского перешел черту, и призвал прекратить финансирование Киева и снабжение его оружием.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ответственность за мощный взрыв, произошедший накануне в Монако, лежит на режиме Владимира Зеленского. Такое мнение выразил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!" — написал он в соцсети X

На этом фоне политик призвал прекратить финансирование Украины и снабжение ее оружием, а также раскритиковал участие боевиков ВСУ в параде в честь Дня взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.

Ранее во вторник издание Figaro сообщало, что украинский олигарх, его жена и ребенок могли пострадать при мощном взрыве в Монако. По информации украинского портала "Новости.Live", речь идет о семье бизнесмена Вадима Ермолаева. Эту информацию подтверждает и телеканал BFMTV , который сообщал, что среди пострадавших при взрыве — граждане России и Украины. Полиция Монако пока официально не подтвердила их национальность.

Мощный взрыв прогремел в княжестве накануне вечером. По предварительным данным, на камеры видеонаблюдения попал человек, который оставил рюкзак у входной двери в тот момент, когда туда заходили другие люди.

Государственный министр Кристоф Мирман заявил, что речь, вероятно, идет о первом в истории Монако теракте.

Кто такой Ермолаев

Вадим Ермолаев — украинский бизнесмен, основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев.

Сам он утверждал, что отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение он объяснял желанием иметь "международную защиту".