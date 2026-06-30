Мурашко рассказал о выплатах для врачей по программе "Земский доктор"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Свыше 64 тысяч врачей северных регионов России получили выплаты в рамках программы "Земский доктор" и работают на своих местах, рассказал Михаил Мурашко.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Свыше 64 тысяч врачей северных регионов России получили выплаты в рамках программы "Земский доктор" и работают на своих местах, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Пленарное заседание Форума женщин Севера "Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России" проходит в Москве во вторник.
"Те выплаты, которые были обозначены, увеличение до двух миллионов рублей по решению президента (России Владимира Путина - ред.), они сформировали, что 79 тысяч медицинских работников, из них более 64 тысяч врачей сегодня уже получили выплаты (программы "Земский доктор" - ред.) и работают на своих местах", - сказал министр в ходе заседания.
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26 июня, 20:37