В Парагвае объявили выходной в честь победы сборной в 1/16 финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня национальным выходным в честь победы сборной страны над командой Германии на чемпионате мира по футболу.

Сборная Парагвая победила команду Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в серии пенальти со счетом 4:3.

В 1/8 финала 4 июля в Филадельфии парагвайцы встретятся с победителем матча между сборными Франции и Швеции.

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июн - РИА Новости. Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил выходной в честь победы сборной страны над командой Германии на чемпионате мира по футболу.

"Объявляется национальный выходной 30 июня, чтобы отпраздновать эпический триумф парагвайской сборной над Германией и исторический выход в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года", - говорится в указе, который президент опубликовал в соцсети X

Он также разместил фото, на котором подписывает этот указ.

"Спасибо за эту огромную радость и за то, что вы снова объединили миллионы парагвайцев под одним флагом", - написал Пенья, обращаясь к футболистам.

Сборная Парагвая в понедельник в серии пенальти победила команду Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Основное время встречи, которая прошла в понедельник в Бостоне (США), завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Германии мяч забил Кай Хаверц (54-я минута). У парагвайцев отличился Хулио Энсисо (42-я минута). В дополнительное время команды не отметились голами, а в серии пенальти точнее оказались игроки сборной Парагвая - 4:3.

В 1/8 финала 4 июля в Филадельфии парагвайцы встретятся с победителем матча между сборными Франции и Швеции.