В Запорожской области посевы загорелись после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Более пяти гектаров посевов загорелось в районе запорожского села Новоивановка из-за сброса с беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, площадь возгорания составила более пяти гектаров, на месте работают оперативные службы и пожарные расчеты.