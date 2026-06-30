В Запорожской области посевы загорелись после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе села Новоивановка Приазовского муниципального округа загорелись посевы зерновых культур из-за сброса с ударного беспилотника.
- Площадь возгорания составила более пяти гектаров, на месте работают оперативные службы и пожарные расчеты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Более пяти гектаров посевов загорелось в районе запорожского села Новоивановка из-за сброса с беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, площадь возгорания составила более пяти гектаров, на месте работают оперативные службы и пожарные расчеты.
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