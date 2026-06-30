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Володин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым - РИА Новости, 30.06.2026
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12:03 30.06.2026

Володин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин простился с бывшим министром обороны и спецпредставителем президента Сергеем Ивановым.
  • Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин простился с бывшим министром обороны РФ и спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, сообщается на сайте Госдумы.
Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин простился с Сергеем Борисовичем Ивановым. Он выразил глубокие соболезнования и слова поддержки его родным и близким", - говорится в сообщении.
По словам Володина, Иванов всю свою жизнь посвятил служению Родине.
"Он внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности нашей страны", - также отметил председатель Госдумы.
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