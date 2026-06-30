Володин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин простился с бывшим министром обороны и спецпредставителем президента Сергеем Ивановым.

Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин простился с бывшим министром обороны РФ и спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, сообщается на сайте Госдумы.

Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин простился с Сергеем Борисовичем Ивановым. Он выразил глубокие соболезнования и слова поддержки его родным и близким", - говорится в сообщении.

По словам Володина, Иванов всю свою жизнь посвятил служению Родине.