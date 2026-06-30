Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Владимира Зеленского предателем и неонацистом, сравнив его с Иваном Мазепой и Степаном Бандерой.

Зеленский заявил о планах возвести памятник Ивану Мазепе в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко.

Володин отметил, что порядка 1,5 тысяч мемориалов, посвященных Владимиру Ленину, на Украине снесено.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, как и его кумиры гетман Иван Мазепа и главарь ОУН*-УПА* Степан Бандера, является предателем и неонацистом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В Киево-Печерской лавре 28 июня открыли бюст Мазепе , при этом Зеленский заявил о планах возвести ему памятник в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину.

"Зеленский анонсировал установку памятника Мазепе в центре столицы, где ранее находился памятник Ленину… Вывод очевиден: какие у Зеленского кумиры - Мазепа, Бандера, - такой и он сам. Предатель и неонацист", - написал Володин в своем канале на платформе " Макс ".

Председатель Госдумы напомнил, что Владимир Ленин в 1922 году создал Украину, однако сегодня мемориалы, посвященные ему, там уничтожают. По его словам, их снесено порядка 1,5 тысяч.

"Неонацистскому режиму Ленин не подошел. Несмотря на все его заслуги, их выбор пал на Мазепу как основателя Украины. Мазепа известен в истории как предатель, которого Русская православная церковь предала анафеме, а Петр I учредил для него орден иуды", - отметил он.

Иван Мазепа (Мазепа Колединский) в 1687 году был избран гетманом "войска Запорожского обеих сторон Днепра". Длительное время был одним из ближайших сподвижников царя Петра I, но в 1707 году вступил в тайные переговоры с Карлом XI, затем открыто присоединился к противникам России в Северной войне.

Петр I избрал нового гетмана, а митрополит Киевский объявил Мазепе церковную анафему. Многие из приверженцев Мазепы перешли на сторону России, у него осталось очень мало сторонников. Попытки Мазепы вступить в переговоры о возвращении в русское подданство были отвергнуты царем. После разгрома шведов в Полтавском сражении Мазепа вместе с Карлом XII бежал в турецкую крепость Бендеры, где и умер 8 сентября (по старому стилю 28 августа) 1709 года.