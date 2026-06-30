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Volga пока не планирует продавать новые автомобили за рубежом - РИА Новости, 30.06.2026
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14:40 30.06.2026
Volga пока не планирует продавать новые автомобили за рубежом

NewsNN: компания Volga пока не планирует продавать новые автомобили за рубежом

© Фото : Пресс-служба Volga | Перейти в медиабанкVolga К40
Volga К40 - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Пресс-служба Volga
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания Volga на текущем этапе сфокусирована на удовлетворении потребностей российского рынка и не планирует выходить на зарубежные рынки.
  • Компания Volga начала продажи автомобилей в России в середине июля.
  • Цены на автомобили Volga варьируются от 2,7 миллиона до 4,7 миллиона рублей, а модели представлены в трех комплектациях.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Компания Volga пока не планирует открывать продажи новых автомобилей за границей, сообщили в пресс-службе бренда.
Volga начала продажи автомобилей в России в середине июля: модели представлены в трех комплектациях, а цены варьируются от 2,7 миллиона до 4,7 миллиона рублей. На первом этапе машины поступили примерно в 25 дилерских центров по всей стране, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе бренда.
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"На текущем этапе мы сфокусированы на том, чтобы удовлетворить потребности российского рынка", - сообщили NewsNN представители бренда, отметив, что выходить на зарубежные рынки в компании на данный момент не планируют.
Производство автомобилей Volga развернуто на высокотехнологичной площадке в Нижнем Новгороде. Максимальная мощность завода составляет 110 тысяч автомобилей в год. Стратегической целью проекта Volga, отмечали в компании, является поэтапное формирование полностью оригинального модельного ряда.
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