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VK Fest назвал первых героев сцены инфлюенсеров в Москве - РИА Новости, 30.06.2026
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15:39 30.06.2026

VK Fest назвал первых героев сцены инфлюенсеров в Москве

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетители на фестивале VK Fest
Посетители на фестивале VK Fest - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетители на фестивале VK Fest. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. VK Fest объявил первую волну инфлюенсеров, которые выступят на фестивале в Москве. 18 и 19 июля гостей ждут встречи с любимыми блогерами, выступления на сцене инфлюенсеров, автограф-сессии и возможность сделать фотографии с кумирами.
На сцене инфлюенсеров в Москве выступят АминKа, Аня Pokrov, Артур Бабич, Аслан ШУКАША, "Без игрушек", ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Вики Шоу, Газан, Мирослава и Злата Быковы, Камиль Кикидо, Карина Кагра, Карина Мурашкина, Луномосик, Мария Янковская, Маш Милаш, Маша и Роберт Герберы, Милана Хаметова, Наташа Гасанханова, Полина Say и Айдар, Роман Каграманов, Сергей Бич и Люба Бич, ТРАВМА, ЯН ТОПЛЕС, AdrenalinHouse, KARA KROSS, Тёма Пименов, Даник, Tamik, РОЛДОЗЕР + ЛПшка, SteshOK, Юлия Коваль, Утопия Шоу, ДимасБлог, Максим Лутчак и Эдисон Перец. Список инфлюенсеров будет пополняться.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеИнфлюенсеры на VK Fest
Инфлюенсеры на VK Fest - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Инфлюенсеры на VK Fest
В Санкт-Петербурге лайнап инфлюенсеров пополнится новыми героями. Гостей ждут выступления на сцене и автограф-сессии с Иваном Абрамовым, Миланой Хаметовой, Сергеем Бич и Любой Бич, AdrenalinHouse, Tamik, РОЛДОЗЕР + ЛПшкой, Юлией Коваль, ДимасБлогом и Аней Ищук. Ведущими сцены инфлюенсеров станут Ваша Маруся и Тёма Пименов.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеИнфлюенсеры на VK Fest
Инфлюенсеры на VK Fest - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Инфлюенсеры на VK Fest
VK Fest пройдёт 4–5 июля в Санкт-Петербурге, 11 июля в Нижнем Новгороде и 18–19 июля в Москве. Программа фестиваля будет дополняться новыми именами и активностями. Билеты доступны на vkfest.ru
 
МоскваСанкт-ПетербургНижний НовгородVK Fest
 
 
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