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Вьетнам надеется на участие Путина в саммите АТЭС в 2027 году, заявил посол - РИА Новости, 30.06.2026
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17:07 30.06.2026
Вьетнам надеется на участие Путина в саммите АТЭС в 2027 году, заявил посол

Данг Минь Кхой: Вьетнам надеется на участие Путина в саммите АТЭС в 2027 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Вьетнама в РФ выразил надежду на участие Путина в саммите АТЭС в 2027 году на острове Фукуок.
  • Премьер-министр Вьетнама передал президенту РФ приглашение посетить Вьетнам и принять участие в саммите АТЭС в 2027 году.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вьетнам надеется на участие президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в 2027 году на острове Фукуок, заявил РИА Новости посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой.
"Мы уже начали подготовку к саммиту АТЭС. Мы надеемся, что президент (России Владимир - ред.) Путин посетит и примет участие", - сказал дипломат.
Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани передал президенту РФ Владимиру Путину от лица президента республики То Лама приглашение посетить Вьетнам, а также пригласил принять участие в саммите АТЭС в 2027 году.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться на полях саммита АТЭС
15 июня, 00:39
 
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