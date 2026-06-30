Вьетнам надеется на участие Путина в саммите АТЭС в 2027 году, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Вьетнама в РФ выразил надежду на участие Путина в саммите АТЭС в 2027 году на острове Фукуок.

Премьер-министр Вьетнама передал президенту РФ приглашение посетить Вьетнам и принять участие в саммите АТЭС в 2027 году.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вьетнам надеется на участие президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в 2027 году на острове Фукуок, заявил РИА Новости посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой.

"Мы уже начали подготовку к саммиту АТЭС. Мы надеемся, что президент (России Владимир - ред.) Путин посетит и примет участие", - сказал дипломат.