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Ветеринар рассказал, какие средства от блох эффективны для защиты питомцев - РИА Новости, 30.06.2026
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18:08 30.06.2026
Ветеринар рассказал, какие средства от блох эффективны для защиты питомцев

Гиззатуллин: капли и ошейники наиболее эффективны для защиты питомцев от блох

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкСобака породы бигль
Собака породы бигль - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Собака породы бигль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рамис Гиззатуллин сообщил, что капли, ошейники и таблетки наиболее эффективны для регулярной защиты питомцев от клещей и блох.
  • Спреи подходят в качестве дополнения перед прогулкой, но не как основная защита.
  • Комплексный подход к защите от эктопаразитов и гельминтов в сочетании с ежегодным визитом к ветеринару — это единственная действительно работающая стратегия.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Капли, ошейники или таблетки наиболее эффективны для регулярной защиты питомцев от клещей и блох, в то время как спреи подходят только как дополнение перед прогулкой, сообщил доцент кафедры эпизоотологии, паразитологии и патологической анатомии института "Казанская академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана" Казанского ГАУ Рамис Гиззатуллин.
"Спреи оправданы как дополнение перед конкретной прогулкой в лес, но не как основная защита. Капли на холку хороши при регулярном применении каждые три-четыре недели. Ошейники с медленным высвобождением действующих веществ закрывают весь сезон без ежемесячных обработок - удобный вариант для тех, кто склонен забывать про капли", - сказал Гиззатуллин "Газете.Ru".
По словам эксперта, помимо капель и ошейников, есть таблетки-изоксазолины - они дают системное действие, не смываются и подходят для активных собак. При этом он предупредил, что средства, обещающие защиту от всех паразитов сразу, обычно малоэффективны.
"Но главное - не путать защиту от эктопаразитов с защитой от гельминтов. Это два разных направления, и оба обязательны. Ни одно средство не закрывает все разом. Комплексный подход плюс ежегодный визит к ветеринару - единственная стратегия, которая действительно работает", - заключил Гиззатуллин.
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