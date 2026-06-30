Краткий пересказ от РИА ИИ Рамис Гиззатуллин сообщил, что капли, ошейники и таблетки наиболее эффективны для регулярной защиты питомцев от клещей и блох.

Спреи подходят в качестве дополнения перед прогулкой, но не как основная защита.

Комплексный подход к защите от эктопаразитов и гельминтов в сочетании с ежегодным визитом к ветеринару — это единственная действительно работающая стратегия.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Капли, ошейники или таблетки наиболее эффективны для регулярной защиты питомцев от клещей и блох, в то время как спреи подходят только как дополнение перед прогулкой, сообщил доцент кафедры эпизоотологии, паразитологии и патологической анатомии института "Казанская академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана" Казанского ГАУ Рамис Гиззатуллин.

"Спреи оправданы как дополнение перед конкретной прогулкой в лес, но не как основная защита. Капли на холку хороши при регулярном применении каждые три-четыре недели. Ошейники с медленным высвобождением действующих веществ закрывают весь сезон без ежемесячных обработок - удобный вариант для тех, кто склонен забывать про капли", - сказал Гиззатуллин " Газете.Ru ".

По словам эксперта, помимо капель и ошейников, есть таблетки-изоксазолины - они дают системное действие, не смываются и подходят для активных собак. При этом он предупредил, что средства, обещающие защиту от всех паразитов сразу, обычно малоэффективны.