Названа основная версия убийства студента в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мать студента сообщила в полицию о пропаже сына, после чего было найдено его тело с признаками насильственной смерти.
- Задержаны семь человек в возрасте 22–24 лет, среди которых две девушки; они приехали в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга для совершения преступления.
- Основной версией произошедшего являются личные неприязненные отношения, возникшие в процессе общения.
ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Следователи считают, что основной причиной убийства омского студента стали личные неприязненные отношения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Мать студента одного из омских вузов 21 июня сообщила в полицию о пропаже сына. Позже полицейские на пустыре нашли тело молодого человека с признаками насильственной смерти. Полицейскими были задержаны семь человек в возрасте 22-24 лет, среди которых две девушки. Рассматривается несколько версий и причин произошедшего, в том числе и заказное убийство.
"Основной версией произошедшего являются личные неприязненные отношения, возникшие в процессе общения", - сообщили агентству в ведомстве.
Подозреваемые специально приехали в Омск для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Они готовились к убийству, продумали алиби и свои действия. Все участники познакомились друг с другом в интернете. Четверо их них были арестованы на два месяца, двое еще ожидают суда. Расследование продолжается.