Названа основная версия убийства студента в Омске

Мать студента одного из омских вузов 21 июня сообщила в полицию о пропаже сына. Позже полицейские на пустыре нашли тело молодого человека с признаками насильственной смерти. Полицейскими были задержаны семь человек в возрасте 22-24 лет, среди которых две девушки. Рассматривается несколько версий и причин произошедшего, в том числе и заказное убийство.