Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС в случае отсутствия поправок в закон о правах венгерского меньшинства.

Поправки в закон должны быть приняты в 2026 и 2027 годах.

Венгрия по-прежнему выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС и придерживается подхода, основанного на заслугах.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Будапешт заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС в случае отсутствия поправок в закон о правах венгерского меньшинства, Будапешт заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС в случае отсутствия поправок в закон о правах венгерского меньшинства, заявила в парламенте глава МИД Венгрии Анита Орбан.

"Двустороннее соглашение о правах венгерского меньшинства является условием для переговоров о вступлении Украины ЕС в рамках определенного кластера. То есть, если законодательные поправки, которые украинцы обязаны внести, не будут приняты в 2026 и 2027 годах, то европейские переговоры по каждому кластеру автоматически прекратятся", — сказала она.

Так Орбан ответила на вопрос о конкретных сроках и условиях, ради которых Венгрия пошла на сделку с Киевом.

"Украина обязалась отразить содержание этого соглашения в правовой форме посредством внесения поправок в закон. Эти изменения будут происходить непрерывно в течение 2026 и 2027 годов", — подытожила она.

В начале июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.

ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в июне 2022 года. Однако там признавали, что это было по большей части символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. В июне 2024-го в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении.