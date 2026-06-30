В Венгрии продлили максимальный уровень из-за жары

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венгрии до конца среды продлен максимальный уровень опасности из-за жары.

Критическая ситуация с водоснабжением затронула почти семь тысяч человек в 120 населенных пунктах.

Премьер-министр Петер Мадьяр призвал население ограничить потребление воды и отказаться от ее использования в несрочных целях.

БУДАПЕШТ, 30 июн - РИА Новости. В Венгрии до конца среды продлен максимальный уровень опасности из-за жары, питьевой воды не хватает, критическая ситуация с водоснабжением затронула уже почти семь тысяч человек, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

"Опасность жары третьей степени продлена до полуночи среды. В ближайшие два дня мы должны быть готовы к температуре около 40 градусов. Ситуация чрезвычайная, и сейчас мы должны уделять особое внимание одному вопросу – питьевой воде", - сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook * (запрещена в РФ как экстремистская).

По его словам, в 120 населенных пунктах введено ограничение на использование воды второй степени, в трех возник дефицит воды, в общей сложности это затронуло 6797 человек.

"Системы водоснабжения работают на пределе своих возможностей. В выходные дни спрос на воду был на 55 процентов выше среднего, а в некоторых местах потребление превысило норму более чем в два раза. Это означает, что система не может восполнить недостающую воду из водохранилищ в ряде мест. Если мы сейчас не сократим потребление, с серьезной нехваткой воды могут столкнуться и другие населенные пункты", - отметил Мадьяр.

Венгерский премьер обратился к населению, попросив в ближайшие два дня ограничить потребление воды только необходимостью и временно отказаться от мойки машин, наполнения бассейнов и других не срочных целей использования воды, чтобы не расходовать воду, необходимую для функционирования социальных заведений.

Мадьяр на правительственном брифинге в четверг анонсировал введение максимального, третьего уровня опасности с субботы по вторник, поскольку, по прогнозам, температура воздуха в эти дни превышает 40 градусов в тени, что стало новым рекордом.