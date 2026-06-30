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В Венгрии продлили максимальный уровень из-за жары - РИА Новости, 30.06.2026
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00:57 30.06.2026
В Венгрии продлили максимальный уровень из-за жары

Мадьяр: в Венгрии до конца среды продлили максимальный уровень из-за жары

© REUTERS / Leonhard FoegerФлаги Венгрии и ЕС в Будапеште
Флаги Венгрии и ЕС в Будапеште - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Leonhard Foeger
Флаги Венгрии и ЕС в Будапеште. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венгрии до конца среды продлен максимальный уровень опасности из-за жары.
  • Критическая ситуация с водоснабжением затронула почти семь тысяч человек в 120 населенных пунктах.
  • Премьер-министр Петер Мадьяр призвал население ограничить потребление воды и отказаться от ее использования в несрочных целях.
БУДАПЕШТ, 30 июн - РИА Новости. В Венгрии до конца среды продлен максимальный уровень опасности из-за жары, питьевой воды не хватает, критическая ситуация с водоснабжением затронула уже почти семь тысяч человек, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"Опасность жары третьей степени продлена до полуночи среды. В ближайшие два дня мы должны быть готовы к температуре около 40 градусов. Ситуация чрезвычайная, и сейчас мы должны уделять особое внимание одному вопросу – питьевой воде", - сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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По его словам, в 120 населенных пунктах введено ограничение на использование воды второй степени, в трех возник дефицит воды, в общей сложности это затронуло 6797 человек.
"Системы водоснабжения работают на пределе своих возможностей. В выходные дни спрос на воду был на 55 процентов выше среднего, а в некоторых местах потребление превысило норму более чем в два раза. Это означает, что система не может восполнить недостающую воду из водохранилищ в ряде мест. Если мы сейчас не сократим потребление, с серьезной нехваткой воды могут столкнуться и другие населенные пункты", - отметил Мадьяр.
Венгерский премьер обратился к населению, попросив в ближайшие два дня ограничить потребление воды только необходимостью и временно отказаться от мойки машин, наполнения бассейнов и других не срочных целей использования воды, чтобы не расходовать воду, необходимую для функционирования социальных заведений.
Мадьяр на правительственном брифинге в четверг анонсировал введение максимального, третьего уровня опасности с субботы по вторник, поскольку, по прогнозам, температура воздуха в эти дни превышает 40 градусов в тени, что стало новым рекордом.
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