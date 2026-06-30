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В Венесуэле ребенка нашли живым под обломками здания - РИА Новости, 30.06.2026
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20:08 30.06.2026 (обновлено: 20:16 30.06.2026)
В Венесуэле ребенка нашли живым под обломками здания

В Венесуэле трехлетнего мальчика нашли живым под обломками здания

© Jordan Public SecurityТрехлетний мальчик, найденный живым под обломками здания в Венесуэле. Кадр видео
Трехлетний мальчик, найденный живым под обломками здания в Венесуэле. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Jordan Public Security
Трехлетний мальчик, найденный живым под обломками здания в Венесуэле. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В штате Ла-Гуайра трехлетнего мальчика нашли живым под обломками здания после землетрясения.
  • Ребенок провел под обломками шесть дней.
  • Дельси Родригес назвала жизнь мальчика надеждой для народа.
КАРАКАС, 30 июн - РИА Новости. Трехлетний мальчик найден живым под обломками здания в самом пострадавшем от землетрясения венесуэльском штате Ла-Гуайра, сообщила уполномоченный вице-президент Дельси Родригес.
"Мальчик трех лет был спасен живым, проведя шесть дней под обломками", - написала она в Telegram.
По словам Родригес, жизнь мальчика - "это надежда для народа".
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1719. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
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