В Венесуэле ребенка нашли живым под обломками здания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В штате Ла-Гуайра трехлетнего мальчика нашли живым под обломками здания после землетрясения.
- Ребенок провел под обломками шесть дней.
- Дельси Родригес назвала жизнь мальчика надеждой для народа.
КАРАКАС, 30 июн - РИА Новости. Трехлетний мальчик найден живым под обломками здания в самом пострадавшем от землетрясения венесуэльском штате Ла-Гуайра, сообщила уполномоченный вице-президент Дельси Родригес.
"Мальчик трех лет был спасен живым, проведя шесть дней под обломками", - написала она в Telegram.
По словам Родригес, жизнь мальчика - "это надежда для народа".
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1719. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.